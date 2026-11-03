Diputación de Palencia concede 7.759 euros en subvenciones a tres pymes para participar en ferias profesionales

Particpación de Alimentos de Palencia en una feria. - DIP PALENCIA

PALENCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la resolución de la convocatoria de subvenciones dirigida a pequeñas y medianas empresas (pymes) para facilitar su asistencia a ferias profesionales de carácter comercial, con una aportación de 7.759,12 euros para tres empresas de la provincia de Palencia.

La resolución concede ayudas a 'Entresetas Agro SL', '2024 Viviendas en Cadena SL' e 'Ingeniería Sanpe SL', para sufragar parte de los gastos derivados de su participación en distintos encuentros profesionales.

En concreto, 'Entresetas Agro SL' recibirá 680 euros por su participación en SIAL Canada 2026, celebrada en Montreal (Canadá); '2024 Viviendas en Cadena SL' contará con una ayuda de 5.000 euros para asistir a Rebuild 2026, en IFEMA de Madrid, e 'Ingeniería Sanpe SL' percibirá 2.079,12 euros para su presencia en la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente 2026.

La convocatoria tiene como finalidad apoyar a las pymes palentinas en la promoción de sus productos y servicios mediante su participación presencial en ferias profesionales de ámbito nacional e internacional.

Pueden beneficiarse las empresas con sede social en el medio rural de la provincia pertenecientes a los sectores agroalimentario, turístico, industrial y de servicios, así como las empresas adheridas a la marca de calidad de la Diputación, Alimentos de Palencia.