Diputación de Palencia concede ayudas a 12 municipios para contratar gestores culturaes con una partida de 50.000 euros

Acto cultural en el municipio palentino de Baltanás. - DIP PALENCIA

PALENCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha resuelto la convocatoria de su línea de subvenciones de este año para doce ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes y superior a 500 que contratarán gestores culturales para organizar y coordinar actividades culturales.

Los doce municipios que se han acogido en 2026 a estas ayudas, que gestiona el Servicio de Cultura de la institución provincial, son Ampudia, Astudillo, Baltanás, Becerril de Campos, Fuentes de Nava, Guardo, Magaz e Pisuerga, Monzón de Campos, Paredes de Nava, Torquemada, Villalobón, y Villaumbrales.

La cuantía media de la subvención asciende este año a cerca de 4.000 euros, pero el importe varía desde un mínimo de 2.215 euros y un máximo de 5.735 euros, conforme a la aplicación del baremo recogido en las bases de la convocatoria.

Los ayuntamientos beneficiarios deben rendir antes del 30 de octubre la justificación por el doble del gasto de la ayuda concedida.

La Diputación ha aumentado notablemente la partida presupuestaria de esta línea de ayudas en la última década, ya que ha pasado de los 18.000 euros consignados en 2016 a los 50.000 que se dedican en 2026, lo que representa un aumento del 178 por ciento.

Esta colaboración económica permite la financiación de la institución a los ayuntamientos que contratan un gestor cultural, lo que mejora de las condiciones laborales, o bien ampliar la duración del contrato; ya que la Diputación cubre la mitad del gasto y siempre con el objetivo de potenciar la celebración de actividades culturales en el medio rural.