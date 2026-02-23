Diputación de Palencia destina 226.000 euros en ayudas a la natalidad y a los centros infantiles de 0 a 3 años

PALENCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destinará 226.000 euros en ayudas a la natalidad en el medio rural y en subvenciones a los ayuntamientos titulares de centros infantiles como medidas "para la conciliación y el bienestar de las familias en el medio rural".

Así, la Diputación ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al fomento de la natalidad y las bases para financiar el funcionamiento de los centros infantiles municipales durante 2026.

Tras conceder en 2025 un total de 285 ayudas por importe de 151.000 euros, la Diputación refuerza su apuesta con una nueva convocatoria de ayudas a la natalidad dotada con 160.000 euros.

En la actualidad, son cerca de 84 los ayuntamientos que contemplan ayudas municipales al nacimiento, con cuantías que oscilan entre 150 y 1.000 euros, complementadas por la Diputación con la misma cantidad -hasta un máximo de 600 euros-.

Además, la aportación provincial se incrementa un 25 por ciento en el caso del segundo hijo y un 50 por ciento a partir del tercero.

Además, la Diputación destinará 66.000 euros a ayuntamientos titulares de Centros Infantiles para financiar su funcionamiento en 2026, reforzando los servicios esenciales para la conciliación y el bienestar de las familias en el medio rural.

Por otro lado, la Diptuación de Palencia destina 66.000 euros -ampliables en hasta 20.000 euros más- a financiar gastos corrientes de los centros infantiles municipales de 0 a 3 años en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no incluidos en el programa 'Crecemos'.

La cuantía mínima por ayuntamiento será de 4.500 euros, incrementándose en función de criterios objetivos como el grado de ocupación, la flexibilidad horaria, la existencia de comedor o la aplicación de bonificaciones sociales.