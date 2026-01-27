Diputación de Palencia destina 50.000 euros en cuñas quitanieves y equipamiento invernal

Maquina quitanieves. - DIP PALENCIA

PALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha publicado la línea de ayudas para apoyar a los ayuntamientos y Entidades Locales Menores en la mejora de sus efectivos ante la nieve, con una partida de 50.000 euros para invertir en la adquisición, mantenimiento y reparación de cuñas quitanieves y otra maquinaria y equipamiento en la provincia.

El importe máximo de la subvención se fija en un 75 por ciento de su valor, hasta un máximo de 9.000 euros.

En el caso de reparaciones y mantenimiento, el importe máximo de la subvención se fija en un 80 por ciento del valor total de la reparación aceptado por la Diputación Provincial de Palencia, con un máximo de 2.000 euros de subvención por beneficiario para este concepto.

La subvención se librará mediante un anticipo del cien por cien de su importe.

Se considerarán subvencionables aquellas actuaciones que se hayan ejecutado a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 2025.

La red provincial de carreteras está compuesta por 249 vías que suman 1.035 kilómetros y se divide en tres zonas. La zona 1, carreteras de más de 1.100 metros de altitud que se encuentran al norte del eje Aguilar-Cervera-Guardo y que representa el 13 por ciento de la red, y es la más compleja por lo que requiere mayor dotación de recursos.