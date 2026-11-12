Diputación de Palencia destina 901.00 euros a financiar actuaciones de mejora del abastecimiento en 17 entidades locales

Obras de mejora del abastecimiento. - DIP PALENCIA

PALENCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destina 901.000 euros para financiar actuaciones para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua en 17 entidades locales de la provincia y que corresponde a la primera anualidad de 2026.

La resolución ha recibido el visto bueno de la comisión informativa de Acción Territorial y esta línea de ayudas responde a uno de los grandes retos del medio rural como es garantizar un suministro de agua suficiente, de calidad y durante todo el año.

Para ello, la Diputación está trabajando en una estrategia que combina la planificación a largo plazo con inversiones concretas que permiten atender las necesidades de los municipios y mejorar sus instalaciones.

En este sentido, el diagnóstico del Plan Provincial de Abastecimiento, elaborado sobre los 190 municipios de la provincia, ha permitido identificar 21 núcleos con problemas de escasez y otros 15 con contaminación en origen, que afectan conjuntamente a cerca de 4.000 habitantes.

La convocatoria establece una financiación provincial de hasta el 80 por ciento del presupuesto aceptado de cada actuación, mientras que el 20 por ciento restante lo aportará la entidad beneficiaria.

Tras el análisis técnico y económico de las solicitudes, la ayudas se distribuye entre once ayuntamientos, dos mancomunidades y cuatro juntas vecinales.

Los beneficiaros de estas ayudas son Aguilar, Ventosa de Pisuerga, Herrera de Pisuerga, Baltanás, Guardo, Saldaña, Soto del Cerrato, Torquemada, Villamediana, Villamoronta, Renedo de la Vega, San Martín del Valle, Villacuende, Villabroz y Villaturde, y las mancomunidades de Campps-Alcores Villerías y Cerrato Sur.