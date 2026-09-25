Diputación de Palencia estrena el 6 de octubre 'Centenarias', documental que reconoce a las mujeres más longevas

Participantes en el Consejo de la Mujer. - DIP PALENCIA

PALENCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia prepara la celebración el Día de la Mujer Rural con un programa de actos que comenzará el próximo día 6 de octubre con el estreno del documental 'Centenarias', un homenaje a las mujeres más longevas de la provincia que han dado valor a la vida en el medio rural y han compartido su experiencia y tradiciones en esta cinta.

Así lo han dado a conocer desde el Consejo Provincial de la Mujer que se ha reunido este viernes en el palacio provincial presidido por la diputada de Mujer, Patricia Pérez, y el diputado del Área Social, Juan Antonio Obispo.

El Día de la Mujer Rural se celebrará por parte de la Institución provincial el próximo 14 de octubre en la Nave de Picos de Alar del Rey.

Además, durante la reunión, el Consejo ha dado cuenta de otras iniciativas sobre Igualdad que se desarrollarán el próximo mes a través del área de Servicios Sociales.

Así, Patricia Pérez ha destacado que se trata de una jornada que este año tiene a las mujeres "centenarias" de la provincia como hilo conductor, y para ello la Diputación ha impulsado el rodaje del documental que bajo ese título ha dirigido Alberto Arija, dentro de su serie documental 'Mujeres', en colaboración con Visual Creative y financiado por la institución provincial.

"Se trata de una serie que pretende reconocer y visibilizar la trayectoria vital de mujeres del medio rural palentino desde una perspectiva humana, cercana y profundamente inspiradora", ha señalado Pérez.

'Centenarias' es un trabajo documental que se asoma a la perspectiva vital de siete mujeres extraordinarias: Carmen Asenjo, Dora Fernández, Carmen García, Juana Blázquez, Ángela Perrote, Trinidad Aláiz y la colaboración especial de Eladia García, que observan su vida una vez cumplidos los cien años, al tiempo que plantean sus inquietudes, testimonios sobre el pasado, las emociones, los aprendizajes y las motivaciones que siguen marcando el día a día de estas mujeres centenarias, así como su relación con la familia, el entorno y la sociedad.

El documental refleja "el valor" de quienes han trabajado incansablemente desde su juventud y han afrontado pasajes vitales complejos con "entereza" y como pilares "fundamentales" de sus familias.

Es un homenaje a generaciones de mujeres que han sido "fundamentales para mantener vivos los pueblos, las familias y las tradiciones y se trata de dar visibilidar su rol como transmisoras de experiencia colectiva.

El trabajo se estrenará el próximo 6 de octubre en el Centro Cultural Provincial de Palencia, a las 19:00 horas y el 9 de octubre en el Cine Amor Aguilar de Campoo, a las 18:00 horas.

El acto institucional del día de la mujer rural tendrá lugar el 14 de octubre, para en la Nave de Picos de Alar del Rey, a las 18:00 horas, con un programa que que tendrá a las mujeres más longevas de la provincia como protagonistas.

En cuanto al resto de actividades, el programa de Teatro y Sensibilización en las Aulas, que se desarrolla en favor de la igualdad, la corresponsabilidad y la prevención en entornos digitales, apuntar que se completará con la representación de las obras 'Mujeres que cambiaron el mundo' y 'Rosa casi Rojo' en las localidades de Cisneros, el dos de octubre, Villada, el 16 de octubre; Amusco, el 15 de octubre y Melgar de Yuso, el 22 de octubre.

Asimismo, a través del Servicio de Juventud, se ofertarán talleres educativos en los centros escolares sobre educación afectivo-sexual, para Educación Primaria y tercero y cuarto de ESO; 'Construyendo Igualdad', centrado en abordar la prevención de la violencia de género, el análisis crítico de redes sociales y la ciberseguridad; corresponsabilidad en el hogar, diseñado para fomentar el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de cuidados.

Además de la Proyección del documental 'Mujeres' en cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional para debatir sobre estereotipos y la contribución de la mujer rural.