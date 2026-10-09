Diputación de Palencia impulsa prácticas en empresas a 20 titulados de la UVA y duplica inversión en becas

PALENCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos de la Diputación de Palencia ha sido el escenario del acto de recepción a los 20 titulados universitarios que participan en el programa de mejora de la empleabilidad impulsado por la institución provincial junto a la Fundación Universidad de Valladolid (FUVa), una iniciativa que facilita prácticas remuneradas en empresas y entidades de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado que el objetivo de este programa es el de favorecer la inserción laboral. "Tenemos una prioridad clara que es la de promover oportunidades laborales, retener el talento de nuestros jóvenes y ser un motor de desarrollo para el tejido empresarial local", ha afirmado.

La principal novedad de esta convocatoria ha sido el incremento de la dotación económica. La Diputación ha duplicado su aportación hasta los 120.000 euros, frente a los 60.000 de la anterior edición, lo que ha permitido ampliar la oferta hasta 20 becas de prácticas en empresas y entidades palentinas.

Durante el acto, los responsables institucionales y de las empresas han destacado la importancia de la colaboración para generar oportunidades profesionales para los jóvenes y contribuir al desarrollo económico y de la provincia.

La vicerrectora del Campus de Palencia, María Tejedor, ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones y empresas para generar oportunidades profesionales para los jóvenes y favorecer el desarrollo económico del territorio.

El encuentro ha reunido a los representantes institucionales de la Diputación y de la FUVa con los tutores de las 19 empresas y entidades de acogida y los 20 alumnos procedentes de las titulaciones de ingeniería, educación, periodismo, historia, arquitectura, economía, química, comercio y relaciones laborales.

El convenio entre la Diputación y la FUVa se renueva cada año desde 2018. El correspondiente a 2026 ha permitido a 20 alumnos egresados en situación de desempleo realizar prácticas durante seis meses en empresas y entidades de la provincia, con una jornada del 80 por ciento entre enero y octubre de este año. Tanto las empresas como los jóvenes beneficiarios han valorado positivamente la experiencia.

Los responsables empresariales han manifestado que facilita la incorporación de perfiles cualificados al tejido productivo provincial es muy beneficioso, mientras que los alumnos han destacado la oportunidad de acceder al mercado laboral en su provincia, sin necesidad de abandonar su tierra.