Diputación de Palencia inaugura la Navidad con un belén napolitano y dioramas costumbristas

Armisén, durante la inauguración del belén napolitano y dioramas costumbristas. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un belén monumental napolitano y una colección de dioramas con escenas navideñas costumbristas son los dos montajes que la Diputación de Palencia abre al público para celebrar la Navidad "y dar continuidad a la tradición belenista de la provincia".

Así lo ha señalado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la inauguración de las instalaciones. En concreto, el Centro Cultural Provincial acoge un belén monumental napolitano, mientras que el vestíbulo del Palacio alberga la exposición 'Antiguas Escenas Navideñas', una colección de seis dioramas que recrean escenas costumbristas del primer tercio del siglo pasado, vinculadas a la Navidad, que se podrán visitar hasta el 6 de enero.

También se mantiene la tradición del belén en la Villa Romana de La Olmeda donde la Asociación Belenista Palentina 'Francisco de Asís' presenta una maqueta de la mansión residencial en la que se representan oficios antiguos, escenas bíblicas y la Natividad de Jesús. Este montaje se suma a los instalados en Velilla del Río Carrión, 'Nació entre montañas', 'Un Belén en tierras castellanas', en el Museo del Cerrato en Baltanás.

El belén monumental napolitano del Centro Cultural Provincial ocupa una superficie de 16 metros de largo por 2,60 metros de ancho. La muestra incluye más de 150 figuras de la colección de la Agrupación Belenista La Morana', de Zamora. Todas ellas piezas originales elaboradas en talleres napolitanos por algunos de los más prestigiosos artesanos contemporáneos, herederos del de la tradición artística de la ciudad italiana y maestros del realismo anatómico y gestual de las figuras.

El belén napolitano trasciende el ámbito de lo popular y ofrece una síntesis de las corrientes culturales desarrolladas en Nápoles durante el Barroco y los inicios del siglo XIX. Refleja el espíritu de su tiempo: una sociedad marcada por la coexistencia de la fastuosidad y la miseria. Todo el montaje se corresponde con un relato y cada personaje representa un elemento de la sociedad y la iconografía de estos montajes.