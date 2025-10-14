Diputación de Palencia y Obispado invierten más 2,6 millones desde 2015 en el arreglo de 157 templos de la provincia

PALENCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia y el Obispado han invertido un total de 2,6 millones de euros (1,3 millones cada uno) en el marco del convenio que ambas instituciones mantienen y que ha servido para ejecutar obras de reparación y mejora en 157 iglesias y ermitas de la provincia.

Así lo ha recordado la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante la visita que ha realizado junto al obispo de Palencia, Mikel Garciendía, a las obras que se están llevando a cabo dentro de este convenio de colaboración en las iglesias de Santa María, en Castromocho y de la Santa Cruz, en Grijota.

El objetivo del convenio entre la Diputación y el Obispado es conservar edificios que, sin estar oficialmente catalogados como monumentos ni contar por tanto con la protección que otorga la legislación patrimonial vigente, forman parte esencial del patrimonio arquitectónico provincial y precisan de un estado adecuado de conservación.

Este acuerdo, que el pasado año 2024 fue objeto de un importante incremento en su dotación económica -un 55 por ciento más de inversión por cada parte, pasando de 129.000 a 200.000 euros-, alcanza en total 400.000 euros anuales destinados a la mejora de templos en distintos municipios.

Este aumento, solicitado por el propio Obispado tras muchos años en que la cantidad permanecía estable, responde a la necesidad de actualizar los valores de las obras ante el incremento de los precios de los materiales y de poder acometer intervenciones de mayor envergadura y número en toda la provincia.

La obra de Santa María de Castromocho ya ha finalizado con un presupuesto de 89.000 euros y ha consistido en la protección de la portada de piedra del lateral sur, muy deteriorada por la exposición al clima a lo largo de los años.

Los trabajos en Santa Cruz de Grijota, por importe de 134.000 euros, se encuentra actualmente en marcha. Consisten en la sustitución completa del sistema de cobertura del templo, dado que las cubiertas existentes de teja curva sobre madera carecían de impermeabilización y presentaban filtraciones por desplazamiento de las piezas debido a la pronunciada pendiente de los faldones.

El convenio de este año 2025 mantiene la cuantía de 400.000 euros, con una aportación cada una de las partes de 200.000 euros, para actuar en un total de 23 templos que son: la Iglesia Nuestra Señora del Cortijo, en Alba del Cerrato, la Iglesia de Santiago, el Bárcena de Campos; San Sebastián, en Báscones de Valdivia; Nuestra Señora de la Purificación, en Cabañas de Castilla; San Cristóbal, en Carboneras; Santo Toribio, en Cascón de la Nava; Santa Águeda, en Castrejón de la Peña; San Juan Bautista, en Castrillejo de la Olma; Santa María, en Castromocho; Santa Eulalia, en Celada de Robledo; Santa María la Mayor, en Cubillas Cerrato; San Pelayo, en Dehesa de Montejo; Santa Cruz, Grijota; San Pantaleón, en Helecha de Valdivia; Iglesia de Santiago, en Ledigos; Santa Teresa, en Lobera; San Juan Evangelista, en Nava de Santullán; Nuestra Señora del Castillo, en Pozo de Urama; la ermita de Quintana del Puente; Santiago Apóstol, en Santiago del Val; Nuestra Señora de la Asunción, en Valle de Cerrato; San Lorenzo, en Velilla de la Peña; San Andrés, en Villadiezma; San Martín, en Villaproviano; San Pelayo, en Villarrodigo de la Vega y la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, en Villasarracino.