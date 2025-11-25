Diputación de Palencia obtiene 1,32 millones del 2 por ciento Cultural para rehabilitar el Castillo de Monzón

PALENCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha comunicado a la Diputación de Palencia la concesión definitiva de la ayuda de 1.321.321 euros destinados a la construcción de un Centro Cultural Polivalente en el Castillo de Monzón de Campos procedente del 2 por ciento Cultural.

De esta manera, la institución recibirá de una ayuda que supone el 60 por ciento del presupuesto total del proyecto, que alcanza los 2.261.000 de euros, detalla la Diputación a través de un comunicado.

Una vez confirmada la concesión definitiva, los trámites siguientes son la elaboración del informe de supervisión y la aprobación del proyecto para después iniciar la licitación de las obras.

El Castillo de Monzón es una fortaleza propiedad de la Institución provincial, que en los últimos años se ha volcando para recuperarla y revitalizarla. El objetivo es convertirla en un Centro Cultural Polivalente. Para ello, ya se han llevado a cabo varias actuaciones de "relevancia".

Así se ha ejecutado el proyecto de la puesta en valor de la Torre del Homenaje, que ha supuesto una inversión de 348.100 euros de los que la Institución aportó con fondos propios 186.100 y el resto fue financiado por la Junta. A ello, hay que sumar el diseño y concepto del desarrollo tecnológico de la musealización con un importe de 7.502 euros.

Por otro lado, las actuaciones de la asesoría en la realización diseño, desarrollo de contenidos y redacción de memoria para medios audiovisuales del Castillo de Monzón por importe de 12.221 euros.

Previa a todas estas actuaciones se ha realizado el acondicionamiento de la instalación del suministro de red eléctrica para llevar la luz al Castillo. Para ello, ha sido necesario la instalación de un centro de transformación y la conexión de la red de distribución de Iberdrola.

También se ha sustituido la conducción en la Línea de Alta Tensión subterránea existente y la modificación del Centro de Transformación de superficie subterránea con una inversión de 119.585 euros.

Igualmente, se ha dotado de una nueva red de saneamiento y una nueva acometida de abastecimiento de agua potable, y se ha renovado el firme y la mejora de la señalización en la carretera de acceso.

Para el resto de las obras y el acondicionamiento de exteriores, la institución presentó el proyecto al programa 2 por ciento Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español que ahora.