PALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha reconocido este jueves, 19 de noviembre, a los deportistas más destacados de los circuitos provinciales de BTT, Trail y Triatlón de 2026, que han registrado cerca de 2.000 participantes en las 14 pruebas celebradas entre los meses de marzo y octubre.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el diputado de Deportes, Eduardo Tejido; el presidente de la Federación de Triatlón de Castilla y León, Amancio del Castillo, alcaldes y deportistas han participado en el acto de reconocimiento.

Armisén ha destacado que estos circuitos provinciales han reunido esta temporada a 1.850 participantes lo que, a su juicio, subraya que son una "herramienta clave para vertebrar la provincia, llenar de vida los municipios y poner en valor la riqueza natural de los paisajes a través del deporte".

Asimismo, ha aseverado que estas competiciones constituyen un "verdadero referente en el calendario deportivo de Palencia" y ha resaltado, en concreto, el Circuito de Triatlón, el único existente en Castilla y León, ha celebrado su decimocuarta edición con cerca de 850 participaciones en seis citas.

La presidenta también ha agradecido la implicación de ayuntamientos, clubes, voluntarios y organizadores y ha felicitado a los ganadores y al conjunto de participantes, a quienes ha animado a regresar la próxima temporada porque "cada pedalada, cada brazada y cada zancada suman para construir una provincia más activa y más orgullosa".

La coordinación de estas pruebas forma parte del trabajo de la institución provincial para fomentar la práctica deportiva en el medio rural y dar a conocer los municipios palentinos al mismo tiempo que se fomenta la práctica deportiva y se atrae visitantes de toda la región, ha subrayado al respecto la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

A través del Servicio de Deportes, la Diputación ha coordinado en un calendario provincial las citas que organizan ayuntamientos, clubes y entidades locales, con unos criterios comunes en cada modalidad.

Igualmente, cada prueba ha sido una ocasión para recorrer y conocer diferentes pueblos y comarcas de la provincia, de manera que, mientras se disputa la competición, familiares y acompañantes pueden conocer el patrimonio y las tradiciones locales o acercarse a los comercios y establecimientos de hostelería.

Con este planteamiento, la Diputación reitera su idea de vincular la actividad deportiva a la promoción turística y cultural de la provincia y contribuye a dinamizar los municipios que acogen las pruebas.

PREMIADOS

La BTT Puerta a la Montaña, en Aguilar de Campoo, y la BTT El Cautivo, en Paredes de Nava, fueron las dos pruebas puntuables del circuito. Almudena Conde Alonso y Javier Fernández López se impusieron en las clasificaciones absolutas con 185 puntos cada unos, y ambos fueron segundos en Aguilar y ganaron la última cita en Paredes, mientras Rubén López Cueto y Manuel Hernández Paniagua completaron el podio masculino.

En el Palencia Trail Series, el circuito de carreras por montaña celebró seis pruebas en Dueñas, Melgar de Yuso, Tariego de Cerrato, Camporredondo de Alba, Barruelo de Santullán y Astudillo, con una participación aproximada de 800 corredores.

Inma Velázquez Hernández lideró la general femenina con 322 puntos, Yoana Gómez Álvarez fue segunda y Sandra María González Pedrosa, tercera, ambas con 317 puntos. En la general masculina, David Rueda Reguera ganó cuatro de las seis pruebas y se impuso con 485 puntos, por delante de Pedro Luis Sanz Arce e Iván Román Hierro.

En el caso del XIV Circuito de Triatlón Diputación de Palencia, organizado con la colaboración de la Federación de Castilla y León de Triatlón, se rozaron las 900 participaciones en las seis citas de Aguilar de Campoo, Astudillo, Dueñas, Boadilla del Camino, Lantadilla y Villamuriel de Cerrato.

Ester Rodríguez Sánchez consiguió su tercer título consecutivo con 373 puntos, tres más que Judit Nunes Mata, mientras Sara Rodríguez Arias fue tercera con. En la general masculina, Rodrigo Zurro Andrés estrenó su palmarés en el circuito con 368 puntos, seguido por Pablo Herrero Berrueta y David Pérez Arija.

Además, la Escuela de Triatlón Salmantina se impuso en las clasificaciones por equipos masculina y femenina.