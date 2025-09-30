Diputación de Palencia reparte 37.750 euros entre 71 familias en la tercera resolución de ayudas a la natalidad

PALENCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera resolución parcial de la convocatoria de ayudas de pago único para el fomento de la natalidad en municipios de la provincia de Palencia ha permitido repartir 37.750 euros entre 71 familias del medio rural.

A esta resolución de la Diputación de Palencia hay que sumar la primera que en abril favoreció a 70 familias con un importe total de 38.000 euros y la segunda, que llegó a 50 familias con 24.000 euros. En total a fecha de hoy la institución provincial ha concedido un total de 191 ayudas por importe de 99.750 euros.

Esta línea de ayuda tiene una dotación presupuestaria total de 160.000 euros y se resuelve en cuatro convocatorias parciales.

En 2024, fueron un total de 225 progenitores, adoptantes o familias del medio rural los beneficiarios que recibieron 160.000 euros.

En los últimos 10 años, esta línea ha registrado un incremento en su partida de un 357 por ciento.