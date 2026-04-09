La Diputación Permanente acuerda dar el nombre de Manuel Estella a una de las salas de ponencias de las Cortes

Manuel Estella en una foto de archivo frente al Castillo de Fuensaldaña - CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado por unanimidad y a propuesta del presidente, Carlos Pollán, la denominación de una de las salas de ponencias de la Cámara con el nombre de Manuel Estella que desempeñó la presidencia de la Cámara entre los años 1991 y 2003 y falleció el pasado mes.

La iniciativa, acordada en la Mesa de la Diputación Permanente de ayer, miércoles, subraya la "relevancia" de Manuel Estella en la consolidación de las instituciones de la Comunidad y su papel para el desarrollo estatutario y parlamentario de Castilla y León.

Las Cortes han explicado también que este acuerdo constituye un homenaje de la Institución a quien fue presidente de las Cortes de Castilla y León durante más de una década y refleja el consenso en torno a la figura de Estella. "La denominación de esta sala pretende preservar su memoria y su trayectoria", han añadido desde las Cortes.

Nacido en Salamanca en 1939, Manuel Estella Hoyos fue presidente de las Cortes de Castilla y León entre 1991 y 2003, procurador desde 1983 hasta 2003, y "una figura relevante" de la Comunidad en sus primeras décadas de autonomía. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y abogado del Estado, desarrolló una dilatada trayectoria política vinculada a las instituciones y al ámbito parlamentario.