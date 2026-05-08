La Diputación presenta su Catálogo de Publicaciones 2026 actualizado con motivo de la Feria Municipal del libro

SALAMANCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha hecho coincidir con la Feria Municipal del Libro 2026, que se celebra del 9 al 17 de mayo en la Plaza Mayor salmantina, la impresión de su Catálogo de Publicaciones actualizado, que se realizada desde el área de cultura a través de su Servicio de Ediciones.

Esta nueva edición del catálogo recoge las novedades editoriales en sus diferentes vertientes, tanto libros como catálogos o láminas que contribuyen a dejar constancia de las costumbres, el folclore y la idiosincrasia propia de los municipios que conforman Salamanca.

El objetivo principal de la Diputación es apoyar la cultura y el estudio de la provincia, sus tradiciones y sus gentes, han informado a Europa Press fuentes de la Institución.

Entre las principales novedades del Catálogo de Publicaciones 2026, que se repartirá de forma gratuita en el expositor que la Diputación de Salamanca tendrá durante la Feria del Libro, destacan las últimas incorporaciones a una de las series más emblemáticas, denominada 'Catálogos de Exposiciones', en la que se incluye 'Sorolla. Salamanca. La fiesta del Pan. Poéticas de Salamanca', o el catálogo de las dos últimas exposiciones realizadas de Marina Gómez y Raquel Pérez.

Otra de las series que recientemente ha sido ampliada en el fondo editorial de La Salina es la relacionada con los 'Ayuntamientos', que abarca diversos espacios de la provincia con las publicaciones de 'La comarca de Vitigudino', de Graciliano Sánchez; 'Santa Marta de Tormes, de aldea a ciudad', de Ramón Martín; 'Mancera de Abajo. Cuando la historia despierta', de Santos Martín, o la 'Aproximación a la historia de Rollán', de Mateo Martín.

En el apartado de 'Lengua y Literatura' se incorporan varias obras poéticas como 'Hojas de Roble', de Pepita Robles, o 'Musas entre dos sierras', de Antonio Pérez, sin olvidar la publicación de los XII Premios Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador.

Asimismo, hay otras obras que también han sido recientemente incorporadas y de temática variada como 'El Río Tormes. Universidad de Pesca a Mosca', de Javier de Cabo, de la colección de 'Naturaleza y Medio Ambiente', entre otros.

Para aquellos que prefieran el formato digital, el catálogo completo y actualizado se podrá consultar y descargar a través de la página web del Área de Cultura de la Diputación de Salamanca, en el enlace https://lasalinadigital.es/catalogo- publicaciones/.