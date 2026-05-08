Diputación de Salamanca cede parte de la Residencia Asistida para el Hospital de Día y Unidad de Tratamiento Alcohólico

Residencia Asistida de la Diputación de Salamanca. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca y la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León han renovado el acuerdo por el cual la institución provincial cede el uso de parte del inmueble denominado Residencia Asistida para albergar el Hospital de Día y de la Unidad de Tratamiento Alcohólico Ambulatorio (UTA).

Este espacio, ubicado en el Paseo de San Vicente de la capital salmantina, se destinará exclusivamente a la prestación del servicio público de dependencias del citado hospital.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, han rubricado este documento que da cumplimiento a la normativa de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La concesión se realiza de forma gratuita, fundamentada en el interés público y en la necesaria cooperación entre administraciones para el fomento del desarrollo social y la planificación territorial, tal y como ha señalado la Diputación salmantina en un comunicado recogido por Europa Press.

Este acuerdo, que supone además la renovación de la colaboración que la institución provincial y la Junta de Castilla y León mantienen desde hace años para la prestación de estos servicios asistenciales, determina una concesión que abarca diversas estancias situadas en la planta primera del ala norte del edificio.

En total, se ponen a disposición de la Gerencia Regional de Salud más de 600 metros cuadrados de superficie construida, mientras el Hospital de Día dispondrá de una superficie útil de 361,17 metros cuadrados (429,01 metros construidos).

Entre sus dependencias se incluyen salas de espera, salas de expresión gráfica y corporal, biblioteca, despachos médicos, áreas administrativas y de observación, así como vestuarios y zonas de servicio.

La Unidad de Tratamiento Alcohólico (UTA), por su parte, contará con 212,15 metros cuadrados de superficie útil (268,85 metros construidos). Este espacio albergará salas de terapia, consultas de enfermería, botiquín, recepción y despachos para el personal sanitario.

El plazo inicial de esta concesión es de un año, con efectos desde el pasado 12 de abril de 2026, y contempla la posibilidad de prórroga por una anualidad adicional.

Según lo estipulado en el pliego de condiciones, la Gerencia Regional de Salud asumirá los gastos derivados del mantenimiento ordinario, suministros (agua, luz, gas) y la obtención de las licencias necesarias para su actividad.

Asimismo, la Diputación de Salamanca mantiene su derecho de inspección sobre el inmueble para garantizar el correcto estado de conservación del patrimonio provincial.