Diputación de Salamanca destina 3 millones a la Estrategia de Empleo 2026 para apoyar a los autónomos en la provincia

Antio Labrador y David Mingo, antes e la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca destinará tres millones a la nueva convocatoria de la Estrategia de Empleo e Impulso Socioeconómico 2026, una iniciativa dirigida a "apoyar a los emprendedores, favorecer la creación de puestos de trabajo y fortalecer el tejido empresarial de la provincia, especialmente en el medio rural".

El presidente de la institución provincial, David Mingo, acompañado por el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, ha presentado esta nueva convocatoria, con la que la diputación "mantiene su apuesta por la generación de oportunidades económicas y la lucha contra la despoblación".

La estrategia contará con dos líneas de actuación, dotadas con 1,5 millones de euros cada una, una destinada al apoyo al autoempleo y otra dirigida a fomentar la contratación indefinida por parte de pequeñas y medianas empresas y autónomos de la provincia.

Desde su puesta en marcha en 2014, esta iniciativa ha contado con un importe aprobado de más de 16 millones de euros. Durante este periodo, la línea de autoempleo ha registrado 1.470 solicitudes, mientras que la de fomento del empleo ha contabilizado 438 solicitudes.

Las solicitudes han crecido cada año desde que la iniciativa se puso en marcha. Mientras la línea de autoempleo solo se puede solicitar una vez, la de fomentar la contratación indefinida se puede solicitar en más de una ocasión, siempre que se cumplan los requisitos.

La Línea de Apoyo al Autoempleo dispone de una dotación de 1,5 millones y contempla ayudas de hasta 12.000 euros para autónomos que se hayan dado de alta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, como ha subrayado David Mingo.

Las subvenciones permitirán financiar gastos corrientes del primer año de actividad, como el alquiler de locales o parcelas agrícolas y ganaderas, los suministros, los seguros, la gestoría o la comunicación.

De la cuantía máxima, hasta 7.000 euros podrán destinarse a gastos corrientes y hasta 5.000 euros a servicios TIC. Con esta línea, la Diputación busca facilitar los primeros pasos de los nuevos negocios, una etapa especialmente compleja por los costes iniciales y la incertidumbre que afrontan quienes deciden emprender.

La segunda línea, también dotada con 1,5 millones de euros, está dirigida al fomento del empleo estable mediante la contratación indefinida por parte de pymes y autónomos constituidos con anterioridad a la convocatoria en la provincia de Salamanca.

Las ayudas cubrirán hasta el 75 por ciento de los costes salariales brutos de un máximo de dos trabajadores. En los contratos a jornada completa, la subvención podrá alcanzar los 1.040 euros mensuales por trabajador, hasta un máximo de 12.480 euros anuales por contratación y podrán contratarse hasta a dos trabajadores.

Para acceder a estas ayudas, las contrataciones deberán suponer un incremento real de la plantilla respecto a los 12 meses anteriores. Las personas contratadas tendrán que estar inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de la provincia y empadronadas en un municipio salmantino de menos de 20.000 habitantes.

Los contratos deberán ser indefinidos y podrán formalizarse a jornada completa o parcial, siempre que esta última alcance, como mínimo, el 50 por ciento de la jornada, y el puesto de trabajo deberá mantenerse durante al menos 12 meses ininterrumpidos.

La convocatoria incorpora criterios de valoración destinados a favorecer a los municipios con mayor riesgo demográfico. Así, se otorgará mayor puntuación a los proyectos ubicados en localidades de menos de 5.000 habitantes y situadas a más de diez kilómetros de la capital, así como a las microempresas y pequeñas empresas.

En la línea de contratación también se favorecerá la inclusión de colectivos prioritarios, entre ellos las personas con discapacidad, las mujeres con hijos menores a su cargo, los jóvenes menores de 30 años y las personas mayores de 52 años.

Las bases de la convocatoria se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia. A partir de su publicación, los interesados dispondrán de un plazo de 15 días para presentar sus solicitudes.