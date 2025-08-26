Diputación de Salamanca destina 4 millones a municipios para equipamiento de protección civil y prevención en incendios

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto a la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, durante la presentación del Plan de prevención de incendios. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan de Equipamientos para la Protección Civil y la Prevención de Incendios en los municipios de la provincia contará con una dotación de cuatro millones de euros en subvenciones.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, durante la presentación en un acto acompañado de la diputada de Fomento y Medio Ambiente, Pilar Sánchez, ha subrayado que se trata de un plan "que no surge de la noche a la mañana, sino en el que se lleva trabajando unos tres meses, antes de los incendios de este verano. con rigor, escuchando a los alcaldes y evaluando las necesidades reales de los pueblos de cara al año que viene".

No obstante, ha reconocido que la experiencia de este verano con los incendios forestales ha llevado a impulsarlo con más premura, con el objetivo de que los ayuntamientos dispongan cuanto antes de los medios necesarios para dar una respuesta eficaz ante esta situación.

Este plan contempla una subvención máxima general de hasta 15.000 euros por municipio y de hasta 25.000 euros para los municipios del Grupo I, que son los catalogados con mayor riesgo de incendios. Incluye una cofinanciación municipal que se establece en el 20 por ciento del presupuesto.

Para facilitar la ejecución del plan, la Diputación adelantará la cuantía concedida. Tal y como ha asegurado Iglesias, se trata de "una inversión importante y relevante que espera sea aprobada en una modificación presupuestaria en los próximos plenos de la Diputación".

Las subvenciones serán "de concurrencia competitiva", como ha dicho Iglesias, por lo que "son los municipios los que deben pedirlo", y están dirigidos a los incendios de carácter urbano.

El programa incluye la subvención de una amplia gama de equipamientos como hidrantes, bocas de riego, autobombas portátiles, remolques contra incendios, carretillas, escaleras, batefuegos y extintores, entre otros materiales esenciales para la intervención inmediata en los cascos urbanos.

Las bases de la convocatoria estarán listas en octubre para resolverse antes de final de año. El objetivo es que las adquisiciones estén ejecutadas por los ayuntamientos en junio de 2026. El presidente de la institución provincial ha recalcado que el plan pretende llegar a todos los municipios solicitantes, aunque se priorizará a los incluidos en el Grupo I y a aquellos que no cuentan con parque de bomberos.

Junta y Diputación han trabajado en el plan con el fin de ayudar a los municipios a elaborar estos planes, obligatorios por ley, como ha añadido Sánchez, y "han tratado de generar unas bases bastante amplias y de carácter retroactivo, por lo que entrarán los gastos en compra de material que hayan tenido los ayuntamientos desde el mes de julio", como ha apuntado la diputada Pilar Sánchez.