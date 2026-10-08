La Diputación de Salamanca encara mañana el relevo de Javier Iglesias con David Mingo como nuevo presidente provincial

SALAMANCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca encara este viernes, 9 de octubre, un relevo institucional tras la marcha de su presidente durante los últimos 15 años, Javier Iglesias, al Senado y la elección en Pleno extraordinario de David Mingo como nuevo responsable de la institución provincial.

La corporación provincial celebrará un Pleno extraordinario en el que está previsto que David Mingo, alcalde de Santa Marta de Tormes y actual vicepresidente primero, sea elegido como nuevo presidente, durante una sesión a la que acudirán, entre otros, el jefe del Ejecutivo autonómico, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, que ya ocupó este puesto entre 1996 y 2001, y el actual alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

La sesión, por tanto, marcará el inicio de una nueva etapa en La Salina y servirá también para llevar a cabo la toma de posesión del diputado provincial del Grupo Popular Alberto Torres Marcos.

La salida de Iglesias, uno de los dirigentes con mayor trayectoria en la política provincial, ha abierto automáticamente el proceso de sustitución.

Todas las miradas se dirigieron desde el primer momento hacia David Mingo, figura de peso dentro del equipo de Gobierno y con una sólida experiencia municipal.

El Pleno extraordinario servirá de esta manera para formalizar ese relevo que llega con un clima de estabilidad y continuidad, aunque no exento de una fuerte carga simbólica por el cierre de una etapa y la apertura de otra.

David Mingo Pérez (18 de diciembre de 1980) ha construido su carrera política desde Santa Marta de Tormes, el municipio más poblado actualmente de la provincia y uno de los más dinámicos del alfoz salmantino.

Su gestión le ha otorgado una reputación de gestor eficaz, y le ha permitido ser el primer edil de la localidad salmantina desde 2015.

Además de vicepresidente primero de la Diputación, es el diputado delegado del área de Cultura desde 2019 y se le ha unido el cargo de Relaciones Institucionales en esta última legislatura.

También ocupa el puesto de secretario general del Partido Popular de Salamanca.