Diputación de Salamanca entrega su Medalla de Oro a Francisco de Vitoria y reconoce su "renovación del pensamiento moral

Iglesias entrega la Medalla de Oro de la Provincia a Francisco de Vitoria, recogida por el rector de la USAL. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha celebrado este lunes el Día de la Provincia, al coincidir con la festividad de San Mateo, con un acto en el que ha reconocido la "renovación del pensamiento jurídico y moral" de Francisco de Vitoria, a quien ha concedido la Medalla de Oro de la Provincia, a título póstumo.

El hasta hoy presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha reivindicado durante la celebración, el papel "de alcaldes, alcaldesas y concejales como primeros servidores públicos" y como una de las principales fuerzas de cohesión del país.

Sin embargo, el eje vertebrador y momento de mayor relevancia del acto de este año ha recaído en la entrega de la Medalla de Oro de la Provincia, concedida a título póstumo a Francisco de Vitoria, fraile dominico, catedrático y figura cumbre de la Escuela de Salamanca, reconocido universalmente como uno de los padres del Derecho Internacional moderno.

Iglesias ha recordado que Vitoria abordó cuestiones como la pobreza, la guerra, la colonización, la justicia, los derechos de los pueblos y la dignidad de las personas, y ha establecido un paralelismo entre su pensamiento y la labor que realizan actualmente los representantes municipales.

La máxima distinción provincial ha sido recogida por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en representación de la institución académica donde Vitoria desarrolló su magisterio.

Asimismo, la ceremonia ha contado con la presencia del prior de los Dominicos de Salamanca, Fray Manuel Ángel Martínez, lo que vincula la entrega de esta Medalla de Oro al legado de la orden religiosa a la que perteneció el ilustre teólogo y a la memoria del convento de San Esteban.

Juan Manuel Corchado, ha sido quien ha recogido la distinción y en su discurso ha recordado que la Escuela de Salamanca "abrió un camino decisivo para el desarrollo del derecho internacional moderno, para la evolución del pensamiento económico y para la defensa de la dignidad humana".

Por su parte, Javier Iglesias también ha repasado durante su intervención el trabajo desarrollado por la Diputación durante estos años y ha puesto el acento en la evolución de las políticas dirigidas especialmente a los municipios más pequeños.

En este punto, ha destacado que "nunca" se había "destinado tanto dinero a mejorar la vida de los habitantes de la provincia", gracias a unos planes que, según ha señalado, "año tras año, han incrementado exponencialmente su cuantía y su alcance".

Asimismo, ha reivindicado además la apuesta de la institución provincial por el talento, la innovación, el mundo rural y el sector primario, así como la colaboración con las universidades de Salamanca y con institutos de investigación e innovación, que ha definido como "aliados imprescindibles" para afrontar los retos del futuro.

Además, ha reconocido la labor de quienes trabajan cada día desde los ayuntamientos para mejorar la vida de sus vecinos. "Los alcaldes sois el primer servidor público, el primer altavoz del que dispone el ciudadano para sentirse escuchado y representado", ha señalado Iglesias, quien ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad para "apreciar y respetar" la figura de los alcaldes como "elemento vertebrador de nuestro país".