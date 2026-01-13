Diputación de Salamanca y Junta destinan 4,6 millones al desarrollo de actuaciones del Plan de la Raya en la provincia

De izquierda a derecha, el alcalde de Ciudad Rodrigo, el presidente de la Diputación y el delegado de la Junta. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León han presupuestado 4,6 millones de euros destinados al desarrollo de actuaciones del Plan de la Raya en la provincia para el año 2026. Del total de la inversión, la Junta aporta dos millones de euros, mientras que la Diputación charra 2,6 millones de euros. Esta inversión forma parte de una aportación global de más de 5,3 millones de euros para dos años.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, han informado en Ciudad Rodrigo del estado de los trabajos y de la inversión prevista para la provincia de Salamanca, en un acto que ha contado con la participación del alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, así como de diputados provinciales responsables de las distintas áreas que intervienen en la ejecución y desarrollo del Plan.

Durante su intervención, Javier Iglesias ha subrayado que en Salamanca "el Plan de la Raya cuenta con proyectos concretos, financiación garantizada y una hoja de ruta clara", y ha señalado que se trata de un plan "pensado desde el territorio y adaptado a las necesidades reales de nuestros pueblos".

El Plan de la Raya contempla en la provincia once proyectos estratégicos, orientados a la creación de empleo, el apoyo a emprendedores y empresas, la mejora de servicios y la fijación de población en los municipios del ámbito de actuación, como han subrayado desde el Diputación provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las principales actuaciones figuran inversiones en infraestructuras empresariales y productivas, como el polígono industrial Terralba de Ciudad Rodrigo, la mejora del recinto ferial de Lumbrales o la rehabilitación del Centro de Innovación Social La Estrella, que tendrá un carácter provincial y se convertirá en un espacio para la innovación y el emprendimiento en La Raya.

El plan incluye proyectos ligados a los recursos endógenos del territorio, como la modernización de la almazara municipal de Aldeadávila de la Ribera, orientada a la revalorización del olivar, la generación de empleo local y el impulso de actividades como el agroturismo y la formación. El turismo constituye otro de los ejes fundamentales del Plan, con actuaciones como la reforma del Centro de Recepción de Visitantes de Vega Terrón, un enclave estratégico para posicionar la Raya Ibérica como destino turístico integral y reforzar la cooperación transfronteriza con Portugal.

Asimismo, se ha previsto la creación de dos oficinas de Intervención, con sede en Ciudad Rodrigo y Aldeadávila, destinadas a apoyar directamente las iniciativas empresariales y de inversión, al ofrecer acompañamiento y asesoramiento a emprendedores y empresas del territorio.

Desde el punto de vista social y territorial, el Plan de la Raya incorpora medidas orientadas a la cohesión territorial, como la implantación de espacios de coworking, el impulso al emprendimiento social, la revitalización del comercio rural, la lucha contra la exclusión financiera y el refuerzo de servicios básicos en los municipios.

Especial relevancia tiene, según ha subrayado la institución provincial, la línea de vivienda, a través del proyecto Viviendas de la Raya, que permitirá la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal para destinarlas al alquiler, con el objetivo de retener población y facilitar el asentamiento de nuevos vecinos.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, ha destacado la importancia de la colaboración institucional y ha señalado que el Plan de la Raya "es una herramienta clave para coordinar políticas de desarrollo económico, empleo, servicios y cohesión social en una de las zonas con mayor potencial de la provincia".

En el mismo sentido se ha pronunciado el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, quien ha valorado el esfuerzo y la apuesta que ambas instituciones están realizando en un municipio que, según ha señalado, ha sido históricamente un punto estratégico de encuentro y colaboración con Portugal, y que se convertirá en un foco de atracción de talento, empleo y empresas transfronterizas.

Tanto la Diputación de Salamanca como la Junta han coincidido en señalar que el Plan de la Raya tiene vocación de continuidad, con nuevas actuaciones previstas para el periodo 2027-2029, que permitirán ampliar el alcance de las inversiones y seguir avanzando en el desarrollo sostenible del medio rural.