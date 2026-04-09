La Diputación de Salamanca y la Junta impulsan ayudas para instalar cajeros automáticos en los municipios de La Raya

El delegado de la Junta Eloy Ruiz (d), el presidente Javier Iglesias (c) y el diputado Antonio Labrador (i) - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León impulsan nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar la instalación de cajeros automáticos en municipios de la provincia dentro del ámbito de ejecución del Plan Socioeconómico de La Raya que contará con un presupuesto total que asciende a los 105.000 euros.

El presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, y el delegado territorial de la Administración autonómica, Eloy Ruiz, han presentado este jueves, junto al diputado de Desarrollo Rural, Antonio Labrador, esta nueva convocatoria de subvenciones.

Esta línea de ayudas se enmarca en los once proyectos que se desarrollan en la provincia de Salamanca en torno a los cinco ejes estratégicos del citado Plan de La Raya, en el que colabora la Diputación Provincial para su desarrollo en el territorio salmantino, con el objetivo de mejorar los servicios básicos en el medio rural.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha destacado que con estas ayudas se quiere garantizar el acceso a servicios bancarios básicos en nuestros municipios rurales, porque hablamos de un servicio esencial para la vida diaria de los vecinos.

Por su parte, Ruiz ha destacado la importancia de la colaboración institucional dentro del Plan de La Raya y ha señalado que este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la calidad de vida en el medio rural y a fijar población, al garantizar servicios básicos en condiciones de igualdad.

En su opinión, esta convocatoria refleja el "compromiso firme" de ambas administraciones con los municipios, especialmente con los más pequeños y con mayores dificultades".

La convocatoria, que se ha publicado este jueves 9 en el Boletín Oficial de la Provincia, se articula en régimen de concurrencia competitiva y permitirá sufragar durante doce meses tanto la instalación como el mantenimiento de cajeros automáticos en dependencias municipales.

El presupuesto total asciende a 105.000 euros, con posibilidad de ampliación, y cada municipio podrá recibir hasta 7.000 euros, de los cuales hasta 6.000 euros se destinarán a la instalación y mantenimiento del cajero, y hasta 1.000 euros al acondicionamiento del espacio.

Podrán beneficiarse los municipios incluidos en el Plan de La Raya que no dispongan actualmente de sucursal bancaria ni cajero automático y que habiliten un espacio municipal adecuado para su instalación.

En el caso de la provincia de Salamanca, de los 109 municipios incluidos en dicho Plan (comarcas de Vitigudino y Ciudad Rodrigo), 93 no disponen de este servicio, lo que supone más del 85 por ciento del total.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles tras su publicación y la tramitación se realizará íntegramente por vía electrónica.

Con esta convocatoria la Diputación da "la oportunidad a los municipios de contar con una infraestructura fija, estable y accesible", ha finalizado Javier Iglesias.