La Diputación de Salamanca organiza un 'Book Friday 2025' para reivindicar la lectura del 21 al 30 de noviembre

El Área de Cultura de la Diputación de Salamanca ha organizado la iniciativa 'Book Friday 2025' como alternativa "al consumo acelerado del Black Friday y apuesta por la lectura, las librerías de proximidad y el encuentro entre lectores y autores", como ha indicado el diputado de Cultura, David Mingo, durante la presentación.

Acompañado por Lara Sánchez, directora de la asociación impulsora del proyecto 'Soydelacuesta', David Mingo ha explicado cómo el programa se desarrollará bajo el lema 'Historias del mundo material en la literatura' del 21 al 30 de noviembre.

Este 'Book Friday' reunirá actividades literarias, educativas y creativas en distintos espacios de Salamanca y su provincia gracias a la colaboración de la Diputación.

Así, los bibliobuses y las bibliotecas públicas de Ledesma, Lumbrales, Guijuelo, Santa Marta de Tormes y Villamayor acojan lecturas, narraciones sonoras y propuestas inspiradas en las recomendaciones de los autores comisarios del proyecto, como Sergio del Molino, Laura Piñero, Patricio Pron y Lana Corujo.

También se llevarán a cabo lecturas condensadas de la mano de la poeta y traductora Helena Mariño en breves fragmentos de "narraciones sonoras" disponibles en librerías y espacios del programa en formato QR.

ACTIVIDADES

Uno de los momentos destacados será el 26 de noviembre, cuando el Palacio de La Salina reciba a escolares de los CRA 'Los Jarales' de San Miguel de Valero y 'Los Carrascales' de Vecinos para participar en una visita teatralizada guiada por Rebeca Martín (Unpuntocurioso), en la que "descubrirán la magia del libro y el placer de leer" como ha indicado Mingo.

Además, los niños recibirán ejemplares de las ediciones infantiles de la Diputación. Gracias al Área de Cultura de la Diputación de Salamanca las librerías salmantinas también tendrán un papel relevante en esta edición.

Doval Books (Cabrerizos), Érase Una Vez (Ciudad Rodrigo), Letras Corsarias y Víctor Jara (Salamanca) se suman como espacios implicados en la defensa del libro y la lectura, para "recordar que la librería sigue siendo un punto de encuentro y un motor cultural para la comunidad" ha añadido el diputado.

El Book Friday 2025 "reivindica la lectura como un acto de encuentro y una forma de frenar la prisa del consumo digital" ha finalizado Mingo, para añadir que la Diputación de Salamanca "invita a todos los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, a participar en las actividades y a celebrar el poder de los libros durante una semana dedicada por completo a la literatura".