La Diputación de Salamanca presenta un presupuesto para 2026 "récord en la historia" con 176,1 millones

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, (d) y el diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias (i). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca contempla un presupuesto para 2026 "récord en la historia" con una cantidad que asciende a 176,1 millones de euros, 13 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 8 por ciento.

Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, quien ha presentado el Proyecto de Presupuestos, que se aprobará en un Pleno Extraordinario el próximo 30 de diciembre --el día 22 se celebrará sesión ordinaria--, acompañado por el diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias.

Iglesias ha subrayado que se trata de un presupuesto ambicioso, inversor, social y responsable, que permitirá "más y mejores servicios, más acción social y más proyectos e infraestructuras, manteniendo como eje central el apoyo a los ayuntamientos, especialmente a los del medio rural".

El presupuesto consolidado, que incluye a los organismos autónomos Regtsa y Cipsa además de a los entes provinciales como el Patronato de Turismo y Girsa, alcanza los 196,5 millones de euros, lo que refuerza "la capacidad de actuación de la institución provincial en todo el territorio", ha indicado el presidente.

Javier Iglesias ha destacado además que para el año 2026 se contempla una inyección directa de 48,9 millones de euros para los ayuntamientos, "una cifra récord que refleja el carácter claramente municipalista de la Diputación y que incluye la cantidad correspondiente a 2026 de los Planes Provinciales, que ya fueron aprobados a través de una modificación de crédito".

"Queremos que los ayuntamientos tengan recursos reales para desarrollar proyectos, mejorar infraestructuras, garantizar servicios públicos y mejorar la vida de sus vecinos", ha señalado Javier Iglesias.

Asimismo, el presidente ha recordado que la Diputación mantiene deuda cero desde 2018, "lo que permite seguir incrementando la inversión sin comprometer la estabilidad financiera".

PUNTOS ESTRATÉGICOS

Entre las apuestas estratégicas del presupuesto, ha destacado el impulso al Centro de Transferencia del Conocimiento, con una dotación de 3,6 millones de euros, y que está "llamado a convertirse en un referente para el sector primario, la modernización de la agricultura y la ganadería y la fijación de población en el medio rural" ha asegurado.

También ocupa un lugar destacado el Plan Socioeconómico de la Raya, en colaboración con la Junta de Castilla y León, con más de 800.000 euros para la construcción de viviendas en ocho municipios y más de dos millones de euros para infraestructuras estratégicas como los polígonos de Ciudad Rodrigo, el edificio CIS o la almazara de Aldeadávila, como ha enumerado el presidente de la institución provincial.

En cuanto a las áreas con mayor dotación presupuestaria en 2026 son Fomento, con 48,2 millones de euros (27,4 por ciento del total), con un incremento del 19,7 por ciento, destinados a carreteras, medio ambiente, empleo y dinamización económica; y Bienestar Social, con 42 millones de euros (23,8 por ciento) y un aumento del 5,3 por ciento, lo que hace que esta área se consolide "como uno de los grandes pilares del presupuesto".

En Bienestar Social, Iglesias ha destacado la dotación de 13,2 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio, que crece en 1,1 millones, así como el incremento del presupuesto del programa de Envejecimiento Activo, que alcanza los 768.000 euros.

Cultura contará con 10,3 millones y Economía y Hacienda con 12,5 millones, que incluye el servicio de Empleo y Desarrollo Rural, y Presidencia con cerca de 41 millones.

El capítulo de Inversiones Reales es el que más crece, como ha indicado el presidente, con un aumento del 57,7 por ciento, que incluye actuaciones como el futuro Archivo Provincial, edificios para extinción de incendios, el Centro de Transferencia del Conocimiento o la transformación del recinto ferial.

Por su parte, Marcos Iglesias ha destacado la importancia que tiene en el presupuesto la acción social, que crece más de un 30 por ciento, así como los múltiples convenios y el servicio de incendios. "Estamos adaptados al momento", ha señalado.