La Diputación de Salamanca reunirá a más de 2.000 mujeres para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural

El presidente de la Diputación, David Mingo (i), junto a la diputada de Bienestar Social, Eva Picado (c) y Carlos García Sierra diputado del Área de Presidencia y Organización. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca celebrará este jueves, 29 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural con un encuentro en el Recinto Ferial de Salamanca que espera reunir a más de 2.000 mujeres procedentes de 159 municipios de la provincia.

Una jornada con la que la Diputación de Salamanca volverá a convertir a la institución provincial "en punto de encuentro para reconocer la contribución de las mujeres a la vida económica, social y familiar de los pueblos, así como su papel en el desarrollo y el futuro del medio rural salmantino", como ha subrayado su presidente, David Mingo.

Mingo ha destacado que esta celebración es una oportunidad para reconocer a las mujeres que hacen posible que los pueblos "sigan vivos", desde las explotaciones agrarias y los negocios hasta las asociaciones, los proyectos empresariales y la conservación de las tradiciones.

El presidente de la Diputación ha señalado que el futuro de los municipios también pasa por ofrecer oportunidades a las mujeres para desarrollar sus proyectos de vida en el medio rural. En este sentido, ha defendido la necesidad de reivindicar una imagen alejada de los estereotipos, que refleje la realidad de unos pueblos llenos de talento, diversidad, iniciativa y capacidad de innovación.

La celebración de este año dará voz a cuatro mujeres con trayectorias diferentes que representan distintas formas de contribuir al desarrollo de la provincia.

Entre ellas estará Alba Saenc, joven de Fuenteguinaldo que utiliza las redes sociales para divulgar la Historia y el Arte y acercar el conocimiento a las nuevas generaciones.

También participará Carla Yáñez, que ha conseguido ocho medallas nacionales en gimnasia rítmica mientras compaginaba su trayectoria deportiva con su formación académica en Medicina.

La tercera protagonista será Silvia Carpe, natural de Alba de Tormes y creadora de Momentos & Decorazón, una iniciativa empresarial dedicada a la organización, decoración y coordinación de bodas y eventos en Salamanca.

Completa este grupo Toñi Rodríguez Villoria, periodista de formación, ganadera por vocación y experiencia y presidenta de ADEMUR Salamanca, que trabaja para dar visibilidad a las mujeres rurales y conoce de primera mano los retos y las oportunidades del sector agrario.

Sus experiencias permitirán mostrar la diversidad de perfiles, inquietudes y proyectos que conviven en el medio rural, así como "el papel de las mujeres jóvenes en la construcción de nuevas oportunidades para sus municipios", como ha relatado David Mingo en la presentación de la jornada.

Este día tendrá también un significado especial para ADEMUR Salamanca, que celebra este año su vigésimo aniversario. Durante estas dos décadas, ha recordado Mingo, la asociación ha trabajado "para fortalecer una red de mujeres rurales en distintos puntos de la provincia, favoreciendo el encuentro, la participación y la defensa de sus intereses".

VÍNCULOS

El encuentro pretende ser, además de una celebración, "un espacio para compartir experiencias, establecer vínculos y reconocer el trabajo cotidiano de tantas mujeres que contribuyen al mantenimiento de la actividad económica y social de los municipios" ha añadido el presidente provincial.

Mingo ha señalado que reconocer su labor significa también trabajar para que dispongan de oportunidades, servicios y empleo, y puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales allí donde quieran vivir.

La organización de esta cita cuenta con la implicación de distintas áreas y equipos de la Diputación, con la coordinación de la diputada de Bienestar Social, Eva Picado, y su equipo.