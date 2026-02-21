La Diputación de Segovia activa la coordinación con los municipios para el dispositivo especial del eclipse de verano

SEGOVIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia activa la coordinación con los municipios incorporados al dispositivo especial del eclipse que se producirá este verano.

Por ello, el diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha mantenido la primera reunión de trabajo con los representantes de Castillejo de Mesleón, Riaza, Arcones, Ayllón, Collado Hermoso, Turégano y Cuéllar, que son las localidades identificadas en el 'Estudio Eclipse Segovia' como puntos estratégicos dentro de la franja de totalidad del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

El encuentro, celebrado en la Casa del Sello, ha servido para trasladar a los ayuntamientos el alcance real que puede tener este fenómeno astronómico y comenzar a trabajar de manera coordinada en la planificación logística y de seguridad, según ha informado la Institución Provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la sesión se han expuesto precedentes internacionales que evidencian la magnitud que pueden alcanzar estos eventos: en Estados Unidos, el 21 de agosto de 2017, solo en el estado de Nebraska se estimaron más de 708.000 visitantes asociados al eclipse, con un impacto económico de 127 millones de dólares; en Chile, el 2 de julio de 2019, la ciudad de La Serena, con unos 200.000 habitantes, recibió más de 300.000 personas; más recientemente, en Estados Unidos, el 8 de abril de 2024, el eclipse fue planificado como un macroevento distribuido, con dispositivos específicos de tráfico, aparcamientos provisionales e información pública coordinada.

En este contexto, se ha recordado que la mayoría de los municipios convocados reciben en agosto entre cuarenta y cien visitantes diarios de media.

Frente a esa realidad, la llegada de quinientas o mil personas en una sola jornada supondría multiplicar por varias veces la presión habitual sobre el municipio y configuraría escenarios sin precedentes recientes.

UN RETO LOGÍSTICO Y DE SEGURIDAD

La Diputación ha subrayado que el principal desafío no es estrictamente turístico, sino logístico. La experiencia internacional demuestra que los mayores problemas se concentran en los accesos, el estacionamiento, la gestión del tráfico, la instalación de servicios sanitarios portátiles, la gestión de residuos, la coordinación con fuerzas de seguridad, la información al visitante y las comunicaciones.

Por ello, el objetivo es anticipar escenarios, evitar colapsos y garantizar que el eclipse se gestione con orden y seguridad.

Esta reunión ha marcado el inicio de un proceso técnico de evaluación, con la solicitud a los ayuntamientos de que examinen sobre el terreno las ubicaciones propuestas en el estudio para determinar si es viable concentrar grandes cantidades de personas en condiciones adecuadas de seguridad.

En caso de detectar limitaciones --ya sean de accesos, evacuación, pendientes, afección a viviendas o patrimonio, capacidad de aparcamiento o impacto en el entorno-- deberán trasladarlas a la Diputación y, en su caso, proponer emplazamientos alternativos o modificaciones a los puntos inicialmente señalados.

Asimismo, se ha trasladado la petición de identificar posibles problemas futuros con el fin de abordarlos con antelación suficiente y evitar decisiones improvisadas en fechas próximas al evento.

Los municipios han quedado emplazados a una nueva reunión la próxima semana, en la que se pondrán en común las conclusiones de este análisis inicial y se avanzará en la definición del dispositivo conjunto.