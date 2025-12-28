La Diputación de Segovia cerró el tercer trimestre con un periodo medio de pago de 4,6 días - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia mantiene su compromiso contra la morosidad en las operaciones y cerró el tercer trimestre de 2025 con un periodo medio de pago de 4,6 días, periodo en el que se han efectuado más de 2.300 abonos por un montante conjunto que supera los 5,6 millones.

Es un asunto que se trasladó al Pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre, que es el último que ha desarrollado la institución provincial en este año.

Igualmente, se ha constatado la senda positiva que experimenta este apartado, ya que si en el primer trimestre, se efectuaron casi dos mil pagos por valor total de algo más de 4,1 millones y el periodo medio de pago quedó establecido en ocho días y medio, al término del segundo trimestre, esos datos mudaron hasta los 6,36 días de periodo medio de pago, para un total de 2.665 abonos acumulados, que sumaron algo más de cinco millones y medio.

Por tanto, esa senda se ha prolongado hasta el tercer trimestre, cuando el periodo medio de pago ha quedado en los mencionados 4,6 días.

PAGO A AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Diputación --en su sesión del 22 de diciembre-- aprobó el pago a ayuntamientos de la provincia del anticipo ordinario correspondiente al mes de diciembre por la recaudación de tributos en el presente ejercicio.

Un abono que asciende a 11.098.194'24 euros, el cuarto anticipo del año, que se suma a los ya realizados en abril, junio y septiembre, así como a los extraordinarios de octubre y noviembre.

De modo que, a falta de la liquidación del ejercicio, la institución provincial ha anticipado a los ayuntamientos de la provincia en 2025 un total de 45.922.503'37 euros relativos a la recaudación de tributos.

Es un nuevo ejemplo del apoyo que mantiene la institución provincial hacia los municipios segovianos, con lo que se da cumplimiento al acuerdo que adoptó la Corporación provincial en el Pleno de marzo de 2017.

El objetivo es que los consistorios de la provincia puedan hacer frente a sus compromisos económicos y procurar los mejores servicios para sus vecinos, sin necesidad de esperar a la recaudación efectiva de los tributos.