La Diputación de Segovia convoca 'Identidanza' para llevar el folclore tradicional a los municipios

Archivo - Una actuación de paloteo en el Corpus de Fuentepelayo (Segovia). - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado 'Identidanza', programa del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero para llevar los bailes y danzas tradicionales a los municipios de la provincia durante los próximos meses.

La iniciativa ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las agrupaciones interesadas en participar, que dispondrán hasta el próximo 13 de mayo para tramitar su candidatura a través de la Sede Electrónica de la institución provincial.

El programa prevé la programación de actuaciones, exhibiciones y espectáculos en los municipios, para conectar a las distintas generaciones que habitan los pueblos segovianos a través de su patrimonio folclórico.

La Diputación ha señalado que subvencionará a aquellos ayuntamientos que contraten una de las actuaciones incluidas en el catálogo resultante del proceso, que se elaborará una vez concluido el plazo de recepción de propuestas. Las bases de la convocatoria han estado disponibles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 29 de abril.

En cuanto a los requisitos de participación, las propuestas deben estar vinculadas a piezas musicales, pasos de baile y coreografías transmitidos de generación en generación en los pueblos de la provincia o en aquellos limítrofes, de modo que resulten reconocibles como parte del patrimonio cultural de las comunidades que los conservan.

INTEGRANTES

Los grupos participantes han de estar formados por un mínimo de ocho danzantes, con independencia de que la agrupación incluya también intérpretes musicales.

La convocatoria ha establecido además que al menos la mitad de los participantes deberán haber nacido o residir en la provincia de Segovia. El programa contempla que las danzas se interpreten con palos, arcos, cintas, ramas, textiles u otros elementos, siempre que su uso tenga carácter tradicional.

El caché de cada actuación no podrá superar los 1.200 euros, y las representaciones deberán tener lugar entre el 13 de junio y el 1 de noviembre del presente año. Una vez recibidas y evaluadas todas las solicitudes, el Servicio de Cultura de la Diputación elaborará un catálogo de actuantes que pondrá a disposición de los ayuntamientos para que puedan seleccionar al grupo que deseen contratar.

El lanzamiento de 'Identidanza' coincide con otras dos convocatorias culturales para entidades locales de la provincia. La primera es '¿Dónde vas a lavar?', para actividades de carácter musical, teatral o mixto orientadas a la difusión de la cultura inmaterial en espacios tradicionales como bodegas, potros, viñedos o lavaderos. La segunda convocatoria es la del programa 'Aperitivos musicales a banda', para actuaciones de las bandas de música de la provincia.

Las bases completas de las tres convocatorias se encuentran disponibles en la sección de Cultura de la página web de la institución provincial.