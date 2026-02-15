La Diputación de Segovia distribuye casi 715.000 euros con el Fondo de Cohesión Territorial

Obras en una de las calles de Santiuste de Pedraza.
Obras en una de las calles de Santiuste de Pedraza. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 15:31
SEGOVIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia distribuye casi 715.000 euros a municipios de menos de mil habitantes a través del Fondo de Cohesión Territorial 2025-2026, con el objetivo de financiar inversiones y actuaciones en servicios municipales y de interés comunitario.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes la resolución con la relación de entidades beneficiarias y los proyectos incluidos en el Fondo de Cohesión Territorial del citado periodo, con un despliegue de 714.277'66 euros.

Estas subvenciones se destinan a financiar inversiones y acciones en infraestructura y equipamiento de servicios municipales mínimos y obligatorios o de otros de interés comunitario que presten las entidades locales, aunque atienden a las excepciones contempladas. Se financian con este plan acciones realizadas entre el 3 de abril de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

Al margen de las entidades que no han presentado solicitud para concurrir a la convocatoria, entre las que sí lo han hecho han quedado excluidas aquellas que no han presentado la rendición de cuenta general 2023 a los órganos externos.

En total, este Fondo de Cohesión Territorial 2025-2026 va a desplegar por toda la geografía provincial actuaciones que suman un presupuesto estimado total de 2.164.477'73 euros, con una tipología muy variada en cuanto a los proyectos incluidos.

En este contexto, l diputado responsable del Área de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha subrayado que estos programas se traducen en "acciones concretas, reales y tangibles en muchos de los pueblos de la provincia".

El detalle de la resolución publicada en el BOP puede consultarse en el enlace https://www.dipsegovia.es/documents/39512/e46346ee-0dd0-59ff...- 1fafddc61059 .

