La Diputación de Segovia distribuye casi 715.000 euros con el Fondo de Cohesión Territorial

Obras en una de las calles de Santiuste de Pedraza. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia distribuye casi 715.000 euros a municipios de menos de mil habitantes a través del Fondo de Cohesión Territorial 2025-2026, con el objetivo de financiar inversiones y actuaciones en servicios municipales y de interés comunitario.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes la resolución con la relación de entidades beneficiarias y los proyectos incluidos en el Fondo de Cohesión Territorial del citado periodo, con un despliegue de 714.277'66 euros.

Estas subvenciones se destinan a financiar inversiones y acciones en infraestructura y equipamiento de servicios municipales mínimos y obligatorios o de otros de interés comunitario que presten las entidades locales, aunque atienden a las excepciones contempladas. Se financian con este plan acciones realizadas entre el 3 de abril de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

Al margen de las entidades que no han presentado solicitud para concurrir a la convocatoria, entre las que sí lo han hecho han quedado excluidas aquellas que no han presentado la rendición de cuenta general 2023 a los órganos externos.

En total, este Fondo de Cohesión Territorial 2025-2026 va a desplegar por toda la geografía provincial actuaciones que suman un presupuesto estimado total de 2.164.477'73 euros, con una tipología muy variada en cuanto a los proyectos incluidos.

En este contexto, l diputado responsable del Área de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha subrayado que estos programas se traducen en "acciones concretas, reales y tangibles en muchos de los pueblos de la provincia".

El detalle de la resolución publicada en el BOP puede consultarse en el enlace https://www.dipsegovia.es/documents/39512/e46346ee-0dd0-59ff...- 1fafddc61059 .