La Diputación de Segovia impulsa la contratación de personas desempleadas en 208 entidades locales de la provincia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

El Programa de Empleo 2025 permitirá la incorporación de alrededor de 270 trabajadores para la realización de obras y servicios municipales

SEGOVIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha concedido ayudas a 208 entidades locales de la provincia para la contratación de personas desempleadas, dentro del Programa de Empleo Provincial 2025, que ha permitido la incorporación de alrededor de 270 trabajadores para la realización de obras y servicios municipales.

Esta medida, gestionada por el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, se consolida como una "herramienta clave" para dinamizar la economía rural, generar oportunidades laborales y apoyar la prestación de servicios de interés general en los municipios de la provincia, según ha destacado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa ha permitido la contratación de aproximadamente 270 trabajadores, que desempeñan labores en obras y servicios municipales de carácter social y comunitario.

En esta edición, las ayudas alcanzan a 189 municipios, 13 entidades locales menores y seis comunidades de villa y tierra, lo que pone de manifiesto el "amplio alcance" de la iniciativa en el tejido rural segoviano.

El presupuesto total destinado al programa asciende a 1.750.000 euros, lo que supone un incremento del 9,3 por ciento respecto al año anterior.

Estas ayudas, que varían en función del número de contrataciones y el tamaño de los municipios, están diseñadas no sólo para crear empleo, sino también para fomentar la cohesión social y contribuir a frenar la despoblación en la provincia. Las contrataciones subvencionadas tendrán una duración mínima de 90 días y un máximo de 180, pudiendo ser a jornada completa o parcial, siempre que ésta supere el 50 por ciento de la ordinaria.

FAVORECER EL EMPLEO RURAL

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha subrayado la importancia de este programa ya que favorecer el empleo en el medio rural es favorecer la economía de los pueblos.

"La Diputación cree firmemente en la importancia de nuestro entorno rural y por ello apostamos decididamente por estas políticas de empleo, que redundan en el beneficio de todos los vecinos de nuestra provincia", ha señalado.

Con esta convocatoria, ha remarcado, la institución provincial reafirma su compromiso de ser un motor de desarrollo económico y social para el medio rural, al asegurar que los recursos lleguen a todos los rincones de la provincia.