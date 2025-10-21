La Diputación de Segovia instala wifi gratuito en Riaza, Maderuelo y Sepúlveda

SEGOVIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha instalado wifi gratuito en puntos de Riaza, Maderuelo y Sepúlveda, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Hoces de Segovia', financiado por la Junta de Castilla y León con Fondos Next Generation de la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La infraestructura de comunicación refuerza la conectividad en espacios públicos y ofrece a vecinos y visitantes un acceso seguro a Internet en zonas de interés social y turístico. Además de facilitar la conexión se han incorporado herramientas que permiten conocer mejor el uso del servicio y reforzar la reputación digital de los municipios.

En Riaza, el servicio cubre la Plaza Mayor mediante cinco puntos alrededor del edificio del ayuntamiento, conectados por fibra y protegidos por cortafuegos, mientras en Maderuelo son tres puntos de acceso los que dan servicio a la plaza de Santa María y a varias calles adyacentes.

Asimismo, en Sepúlveda hay dos nuevos puntos de acceso en el entorno del Museo de los Fueros que permiten conectarse en el interior y en el exterior del edificio.

El acceso es gratuito y se realiza a través de una página inicial personalizable y multilingüe que simplifica la conexión, cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y permite mostrar información institucional.

La plataforma admite distintos métodos de acceso (formulario, SMS o redes sociales) y recoge métricas agregadas de uso, accesibles desde un panel de control en la nube.

El diseño de la página da prioridad a la seguridad de los usuarios, con aislamiento entre clientes, filtrado de URL y cortafuegos en los equipos, así como la continuidad del servicio. En Riaza, además, los puntos de acceso han sido pintados en un color que minimiza el impacto visual y se mimetiza con la fachada del ayuntamiento, para integrarse en su estética, dado el carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) del casco histórico de la villa.

El proyecto está enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Hoces de Segovia', financiado por la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, que impulsa la modernización, competitividad y sostenibilidad de esta zona de la provincia, que basa su riqueza en un patrimonio natural exclusivo y un contenido histórico de relevancia internacional.