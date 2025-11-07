Diputación de Segovia prepara la campaña invernal en carreteras de la provincia, con 30 personas y nueve quitanieves

Una de las máquinas quitanieves de Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Acción Territorial de la Diputación de Segovia ha anunciado la nueva campaña de viabilidad invernal para la que ya tiene listo el dispositivo de hasta 30 personas y nueve máquinas quitanieves, para actuar en cualquier tipo de episodio que se dé en los meses venideros.

Estos medios podrán ser movilizados en cualquier momento y en cualquier punto de los más de mil doscientos kilómetros lineales de la red de carreteras de titularidad provincial.

El conjunto de personal integra a los trabajadores del Parque de Maquinaria de Segovia, y de las zonas de Nava de la Asunción, Cuéllar y Sepúlveda. También se incluyen conductores y peones auxiliares de carreteras.

En el apartado material, la Diputación cuenta en el parque de Segovia con siete máquinas quitanieves, dotadas con cuchilla y repartidor de sal, además de otras dos que se hallan, respectivamente, en los parques de Cuéllar y Sepúlveda.

Cinco de los camiones son polivalentes, por lo que se usan tanto para bacheo y obras como para las actuaciones de vialidad invernal.

Para algún episodio extraordinario está planificado movilizar más medios propios: dos palas, tres motoniveladoras y tres retroexcavadoras mixtas. Y si fuera necesario, es posible alquilar más maquinaria a empresas que colaboran habitualmente con la Diputación.

Además, el dispositivo cuenta con fundentes para atender las heladas, con varios almacenes de la institución provincial.

Desde el Área de Acción Territorial se ha enviado una notificación a todos los ayuntamientos de la provincia, comunicando que la Diputación pone a su disposición sal para hacer frente a los riesgos de nevadas y heladas en sus vías urbanas.

Los consistorios interesados deben retirar esa sal en el Parque de Maquinaria de Segovia, en el de Cuéllar o en el de Sepúlveda, previo aviso y con un suministro máximo de quinientos kilogramos por municipio.

El diputado de Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo, ha recordado "la importancia de ser previsores" y de que estas peticiones se realicen cuanto antes, "evitando esperar a que las condiciones meteorológicas sean ya adversas y no se puedan atender debidamente los repartos".