La Diputación de Segovia se promociona con la eclipse de agosto en la Feria Expovacaciones Bilbao 2026 . - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través de Turismo de la Provincia, acude a la cuadragésimo sexta edición de la Feria Expovacaciones Bilbao 2026, que se va a desarrollar este fin de semana, para mostrar su oferta en un evento que se sitúa como líder del norte de la Península Ibérica en cuanto a promoción del sector.

De hecho, la institución provincial aspira a reforzar su propio posicionamiento como espacio de referencia turística, haciendo hincapié en los contenidos que enlazan el territorio segoviano con nuevos contenidos dirigidos al ámbito profesional, como el turismo inteligente, la regulación de las viviendas de uso turístico o la gestión de flujos.

La presencia del Área de Turismo se produce al amparo de la Junta de Castilla y León y, en concreto, de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes. En ese contexto, la Diputación lanza estos días su amplia oferta en esta feria líder del norte de España.

Parte importante de la promoción se orientará al astroturismo y a la observación de estrellas, teniendo en cuenta la posición privilegiada que la provincia de Segovia presenta de cara a la observación del eclipse total de sol que se va a producir el 12 de agosto.

La ubicación del territorio segoviano en cuanto a la posición del eclipse se une a la limpieza de los cielos que caracteriza la provincia y también al bajo índice de contaminación lumínica. Todas esas características hacen que las expectativas en cuanto a la llegada de visitantes sean elevadas.

Estos factores adquieren aún más relevancia al tener en cuenta que la feria Expovacaciones incluye la posibilidad de contrataciones de viajes y experiencias, con zonas concretas de destino, con ámbitos como el gastronómico, el deportivo y de aventura o el turismo cultural y patrimonial, entre otros numerosos nichos.