La Diputación de Segovia promueve el uso "responsable" de la IA en la provincia

Sesión Anual de la Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales (Opdel) de la provincia de Segovia.

SEGOVIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos de la Diputación de Segovia ha acogido este jueves, 13 de noviembre, la segunda edición de la Sesión Anual de la Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales (Opdel) de la provincia de Segovia, en la que se ha promovido el uso "responsable" de la Inteligencia Artificial.

La cita, que emula las sesiones anuales de la Agencia Española de Protección de Datos a nivel nacional y que ha tenido un "notable éxito de asistentes", ha comenzado con la bienvenida institucional por parte de la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, quien ha valorado en su intervención el papel de la Opdel en los ayuntamientos de la provincia.

La sesión ha servido, asimismo, para analizar los resultados de la acción de la institución en relación con el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, para lo que el del delegado de Protección de Datos de la institución, Isidro Gómez-Juárez Sidera, ha recordado las obligaciones al respecto.

Además, se ha abordado el papel de la IA como una tecnología disruptiva que, en el caso concreto de la Administración, ha de suponer un "salto decisivo" en la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos.

En este sentido, Gómez-Juárez ha subrayado es "importante" que los municipios de la provincia conozcan la normativa reguladora de la IA y las obligaciones que impone, ya que la Unión Europea aboga por una utilización "lícita, ética, segura, fiable, transparente y sostenible de dicha tecnología".

A tal fin, la sesión ha contado con la participación de una "reconocida autoridad" en el campo de la IA, el profesor Gabriele Vestri, doctor en Derecho y Ciencias Políticas y presidente del Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial (OspIA), que ha realizado un acercamiento teórico-práctico a las cuestiones relacionadas con una 'Utilización responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la Administración Local'.