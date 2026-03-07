La Diputación de Segovia renueva el programa de prevención en redes sociales dirigido a los jóvenes de la provincia

SEGOVIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través de su departamento de Juventud, traslada un año más el programa de prevención en redes sociales a los centros de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia, con el objetivo de fomentar un buen uso de las mismas.

Estos talleres, impartidos por la cooperativa EnProceso, ofrecen sesiones dinámicas con el fin de dotar de competencias básicas a los jóvenes, de entre 12 y 15 años, para que hagan un buen uso de las redes en Internet, así como para concienciarlos acerca del uso del teléfono móvil.

El proyecto ya se ha puesto en marcha durante el mes de febrero en el I.E.S. Duque de Alburquerque en Cuéllar, I.E.S. Peñalara en El Real Sitio de San Ildefonso y C.E.O. Mirador de la Sierra en Villacastín.

En ellos, casi 400 alumnos han recibido técnicas de sensibilización sobre el uso excesivo del móvil, así como orientación en materia jurídico-legal sobre las consecuencias del ciberacoso y otras conductas ilegales en redes sociales.

En este aspecto, el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha destacado la importancia de "sensibilizar" a los más jóvenes sobre las "consecuencias legales" que puede llegar a tener el "contenido volcado en los grupos de WhatsApp", así como el procedimiento para "denunciar acciones que afecten a su integridad".

Desde la empresa que desarrolla el programa echan en falta la supervisión familiar del uso de las redes sociales en los menores y destacan que lo habitual "sigue siendo la entrega del móvil en el paso de sexto de Primaria a primero de ESO".

Sin embargo, Javier González, de EnProceso, ha observado cómo se ha visto "reducido" el número de redes sociales que los adolescentes usan habitualmente, el cual "pasa de ocho de media a tres, sin contar videojuegos online".

El proyecto, cuya inversión asciende a casi 10.000 euros, se desarrollará hasta el mes de mayo con una previsión de participación de nueve centros más, entre los que se encuentran el I.E.S. Vega del Pirón en Carbonero el Mayor, I.E.S. Hoces del Duratón en Cantalejo o el I.E.S. Jaime Gil de Biedma en Nava de la Asunción, entre otros.