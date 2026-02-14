La Diputación de Segovia restaura un relieve en plata cincelada y repujada de la Virgen de la Fuencisla y recupera su prestancia original - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha impulsado la restauración de un relieve de la Virgen de la Fuencisla de su propiedad elaborado en plata cincelada y repujada y ha recuperado su prestancia original con una inversión de algo más de 630 euros.

La obra presentaba manchas cristalizadas de color turquesa, así como oscurecimiento por el paso del tiempo y la intervención ha corrido a cargo de la restauradora María Gil Pérez- Mínguez, que ha devuelto a la pieza su prestancia original mediante una limpieza profunda y la aplicación de materiales reversibles.

De esta manera, se han podido detener los procesos de deterioro, al tiempo que se ha recuperado la estabilidad del material del icono y mejorado su presentación estética, ha destacado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Según recoge Juan Manuel Santamaría en 'Iconografía de Nuestra Señora de la Fuencisla' (2022), la presencia de la patrona de Segovia y su Tierra en la vida de los segovianos es notable desde finales del siglo XVI, cuando se acuerda la construcción del actual Santuario.

La expansión de ese culto a la Fuencisla contribuyó a que surgieran decenas de cuadros para iglesias y conventos, a que se tallaran y esculpieran imágenes, a que se grabaran e imprimieran estampas o a que se acuñaran monedas, entre otros.

Así, en el caso de los bajorrelieves, la imagen de la Virgen se plasma con motivo de la Coronación canónica del 24 de septiembre de 1916.

Un hecho que propició la ejecución en dos tamaños. En el modelo más grande, aparece con una guirnalda de angelitos revoloteando en torno a la imagen de María coronada, con doble aureola y portada por dos figuras, todo ello decorado.

En los ángulos, los monumentos más representativos de la ciudad: la Catedral, el Alcázar, el Acueducto y el Arco de la Fuencisla, con el Santuario al fondo.

De estos relieves hay varios ejemplares, lo que da a pie a suponer que se hicieron para regalar a las instituciones que sufragaron los gastos del acontecimiento (86.381'09 pesetas) y, entre ellas, la Diputación de Segovia.