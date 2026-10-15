Diputación de Soria aprueba el Fondo de Cohesión Territorial, con 2,5 millones y el plan de caminos rurales, con 1,9

La Diputación de Soria resuelve por unanimidad las subvenciones a caminos rurales y los Fondos de Cohesión Territorial - DIPUTACIÓN SORIA

SORIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Planes Provinciales de la Diputación de Soria ha resuelto por unanimidad los Fondos de Cohesión Territorial, con 2,56 millones de euros y 175 actuaciones, y de las subvenciones para la ejecución de obras de conservación y mejora de caminos rurales, ambas de la anualidad 2026.

El Fondo de Cohesión Territorial cuenta con una financiación de la Junta, a través de la Consejería de Presidencia, de 1,15 millones de euros, mientras que la Diputación aporta 578.319,41 euros y los ayuntamientos 831.043,94 euros.

Estas ayudas van destinadas a inversiones de entidades locales de menos de 1.000 habitantes y cuyo plazo para la presentación de solicitudes finalizó el 15 de septiembre de 2026.

Entre las actuaciones aprobadas que van a llevar a cabo los ayuntamientos y entidades locales se encuentra mejora de infraestructuras, obras hidráulicas, así como la adquisición de otro tipo de equipamiento, como maquinaria, parques infantiles, parques bio-saludables o la adquisición de inmuebles por parte del consistorio.

Además, también se han presentado obras de mejora del viario y diversos acondicionamientos de locales públicos, así como demolición de edificios y reparaciones en infraestructuras municipales necesarias para la prestación de servicios municipales.

La Comisión de Planes también ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la ejecución de obras de conservación y mejora de caminos rurales 2026 a la que ha presentado solicitud un total de 81 entidades locales para la realización de 102 obras, con un presupuesto solicitado de 1,95 millones de euros.

A estas obras se suman cuatro solicitudes de la convocatoria anterior de 2025 que cumplen lo establecido en las bases, pero que quedaron fuera por falta de consignación presupuestaria y en esta ocasión son también incluidas.

Así, se descartan tres solicitudes por incumplir las bases que recogen que solo se subvencionará un camino por núcleo urbano.

Finalmente, el Programa de Actuación para la ejecución de obras de conservación y mejora de caminos rurales 2026 comprende 103 actuaciones por un presupuesto total de 2,01 millones de euros, financiados por la Diputación Provincial, con 919.117,65 euros y por las entidades locales por 1.098.070,73 euros.