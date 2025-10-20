La Diputación de Soria aprueba más 4,3 millones para mejora de caminos y los Fondos de Cohesión

SORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Soria ha aprobado este lunes, 20 de octubre, 4,3 millones de euros para dos planes, el de mejora de caminos rurales por dos millones y los Fondos de Cohesión Territorial, por 2,3.

El primer plan afecta a la conservación y mejora de los caminos rurales propiedad de las entidades locales y supone financiar las obras al 50 por ciento entre la institución provincial y los ayuntamientos solicitantes, que son los encargados de contratar las obras.

La vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez, ha destacado que la cuantía final que se va a conseguir invertir en caminos supera los dos millones de euros ya que al millón de fondos propios de la institución hay que sumar la aportación de los ayuntamientos que lo han solicitado, que es un poco más de esa cantidad.

Jiménez ha señalado que se cumple el objetivo de poder cubrir todas las solicitudes que han realizado los ayuntamientos de la provincia, aunque quedan pendientes cuatro obras en reserva por falta de consignación y que se podrán ejecutar con las bajas realizadas cuando se liciten las obras.

El Plan subvenciona las reparaciones puntuales en caminos, como el saneo de blandones, roderas y zonas de acumulación de agua con extracción de material base y aporte de nuevo material granular y las actuaciones que consistan en el rasanteo y reperfilado de las superficies del camino con motoniveladora, riego, compactación del firme y repaso de cunetas.

En las bases se contempla que no se subvencionan los proyectos de un importe superior a 20.000 euros en caminos sin firme de hormigón o material bituminoso y de 40.000 euros en caso de los caminos construidos con esos materiales, en ambos casos con IVA incluido.

FONDOS DE COHESIÓN TERRITORIAL

La Junta de Gobierno también ha aprobado las 173 obras incluidas en los Fondos de Cohesión Territorial con una inversión de 2.364.105,29 euros, cofinanciados entre la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, la Diputación y los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes.

Un total de 173 localidades de la provincia de Soria, menores de 1.000 habitantes, han presentado obras para acogerse a estos fondos dotados con 1.049.060,66 euros por parte de la Consejería de Presidencia de la Junta, que aporta el 50 por ciento del total de presupuesto de la obra, cofinanciados al 25 por ciento por parte de la Diputación con 524.529,93 euros. Los municipios participantes aportan un total de 790.514,70 euros.

Todos los municipios menores de 1.000 habitantes, a excepción de seis, han presentado proyectos de inversión destinados a la realización de inversiones en infraestructuras y equipamiento de los servicios públicos locales.

Entre las actuaciones aprobadas que van a llevar a cabo los ayuntamientos y entidades locales se encuentra el acondicionamiento de calles y caminos, obras hidráulicas, adquisición de maquinaria, parques infantiles o la adquisición de inmuebles.

También se han presentado obras de mejora de la red de abastecimiento y acondicionamiento de edificios municipales, así como mejoras en infraestructuras municipales necesarias para la prestación de servicios.