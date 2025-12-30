Diputación de Soria aprueba la redacción del proyecto de rehabilitación del castillo de Serón de Nágima

Enrique Rubio y Benito Serrano. - DIPUTACIÓN

La Diputación Provincial de Soria ha aprobado en su última Junta de Gobierno del año el expediente de contratación de servicios denominado 'Asistencia técnica para la redacción del proyecto de Rehabilitación del Castillo de Serón de Nágima' por un importe de 47.632,98 euros, IVA incluido.

Un trámite que permitirá avanzar en este proyecto, ya que el Ayuntamiento de la localidad ha puesto a disposición de la Diputación de Soria la edificación.

La institución provincial ya dispone de la subvención directa del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) de 700.000 euros. Después de figurar durante varios años en presupuestos, ese dinero ha sido ingresado ya en las cuentas de la Diputación, con lo que ya se puede comenzar con el proceso de restauración de este castillo.

INTERVENCIONES

La memoria descriptiva y económica se redactó a petición de la Diputación Provincial con el fin de "describir y valorar las intervenciones necesarias" que hay que realizar en el castillo de Serón de Nágima para garantizar "su consolidación estructural, restauración y puesta en valor, para detener así la ruina avanzada y acelerada del castillo".

"Con las actuaciones previstas se quiere garantizar la consolidación de la ruina que amenaza con perder la integridad del monumento y provoca riesgos a la seguridad de las personas", ha detallado la institución provincial.

El castillo de Serón de Nágima, a pesar de su estado de conservación, tiene un gran valor monumental y arquitectónico por su tipo, función y construcción. Se engloba en un sistema territorial defensivo de la frontera, como relevante ejemplar de un castillo señorial bajomedieval en la frontera rayana entre Castilla y Aragón.

Además tiene un valor tecnológico añadido, enfatizado por la presencia de una evolución de los huecos defensivos para las primeras armas pirobalísticas ubicadas dentro de un castillo de comienzos del siglo XV. A estos valores sistémicos, históricos, monumentales, tecnológicos y funcionales se unen los valores paisajísticos y de identidad social de la población de Serón y el entorno del valle del río Nágima.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, y el diputado de Cultura, Enrique Rubio, han valorado que por fin se hayan conseguido solucionar todos los problemas existentes y se puedan invertir los 700.000 euros previstos para llevar a cabo una tarea de consolidación de este castillo "que es un emblema de toda la comarca".