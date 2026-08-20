Diputación de Soria y la Fundación AFMA firman un convenio para facilitar la llegada de familias al medio rural

Tamames (i), Serrano y Prieto firman el convenio entre la Diputación de Soria y la Fundación AFMA. - DIPUTACIÓN

SORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria y la Fundación AFMA (Asociación para el Fomento de Medidas Alternativas) han firmado un convenio de colaboración para facilitar la llegada de nuevas familias al medio rural.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, se ha reunido este jueves junto a la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, con el responsable de la Fundación AFMA, Alejandro Tamames, para rubricar el primer convenio de colaboración entre ambas entidades.

La Fundación AFMA es una entidad sin ánimo de lucro especializada en la inserción laboral y social de personas en situación de vulnerabilidad.

La Diputación destina 5.000 euros para sufragar actuaciones relacionadas con el acompañamiento e integración de las personas beneficiarias, según han informado desde la Institución Provincial.

Por su parte, la fundación aportará la misma cantidad para desarrollar un trabajo conjunto en la provincia de Soria, actuando como nexo entre los ayuntamientos que puedan acoger a estas familias y las oportunidades de empleo y vivienda existentes en cada municipio.

NUEVAS FAMILIAS

"Este convenio no es una actuación teórica", ha explicado el presidente, que ha apuntado que desde la provincia de Soria ya se está trabajando de la mano con AFMA y varios ayuntamientos que ofrecen vivienda y oportunidades laborales para facilitar la llegada de nuevas familias.

"Un ejemplo es Alcubilla de Avellaneda, donde ya se ha iniciado el proceso para la llegada de una familia", ha detallado Serrano.

El ayuntamiento pone a disposición una vivienda de tres habitaciones y coincide con la existencia de oportunidades de empleo para ambos miembros de la pareja: un puesto como peón municipal y otro en un establecimiento hostelero del municipio.

Su trabajo consiste en identificar personas y familias que desean iniciar una nueva vida, acompañarlas durante todo el proceso y facilitar su integración en el municipio donde se instalan. "No se trata solo de encontrar un empleo, sino de conseguir que esas familias se establezcan de manera estable en nuestros pueblos", ha resaltado el presidente.

El objetivo de la institución provincial no es únicamente cubrir puestos de trabajo. Es conseguir que una familia se instale en un pueblo de Soria porque, tal y como ha señalado Serrano, "cuando una familia se instala, el municipio gana vecinos, actividad económica y futuro".

EJEMPLO DE VINUESA

Desde la Diputación de Soria ya se conoce una experiencia positiva de la mano de la Fundación AFMA en Vinuesa, donde a través de este modelo se han asentado seis familias. "Ahora queremos extender esta iniciativa a otros municipios de la provincia que dispongan de vivienda y oportunidades de empleo, como es el caso de Alcubilla de Avellaneda", ha explicado Laura Prieto, que trabaja desde el departamento de Servicios Sociales para identificar nuevas oportunidades en el territorio.