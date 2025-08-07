La Diputación de Soria pondrá al cobro el segundo periodo de recaudación con 134.292 recibos por 17,3 millones

SORIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria pondrá al cobro a partir del 1 de septiembre y hasta el 3 de noviembre el segundo y último periodo de recaudación, que moviliza un total de 134.292 recibos que suponen un importe total de 17.353.451 euros, destinados a los ayuntamientos correspondientes.

En este segundo y último plazo del periodo de recaudación de tasas e impuestos, la cuantía mayor se centra en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana que, con 79.326 recibos, recaudará hasta 9.125.542 euros.

Después, sigue el impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica que, con 32.344 recibos, recaudará hasta 2.038.617 euros, mientras el Impuesto sobre Actividades Económicas, con 776 recibos, recaudará 1.689.850 euros.

Estos tres impuestos se recaudan de todos los ayuntamientos de la provincia que tienen delegado el servicio a la Diputación, concretamente 179. Son todos los municipios de la provincia menos los de Soria capital, Ólvega, Almazán y El Burgo de Osma, que tienen sus propios servicios de recaudación.

Otro de los impuestos que se pondrá al cobro es el de Bienes Inmuebles de Características Especiales, que incluye huertos solares, parques eólicos y el pantano, que recaudará hasta 3.106.343 euros por un total de 617 recibos, lo que supone un incremento con el mismo periodo del año anterior de 223.723 euros.

Se ponen al cobro las tasas de agua potable de 58 municipios, que suman un total 21.229 recibos, por un importe de 1.393.098 euros. Esta cuantía puede aumentar en función de los padrones definitivos que sean remitidos por los ayuntamientos para ponerlos al cobro durante el periodo establecido.

DOMICILIADOS

La Diputación de Soria ha precisado, además, que la gran mayoría de los recibos están domiciliados y los que no lo están podrán pagarse por internet a través de la Oficina Virtual Tributaria que ofrece el servicio de 'pago telemático de tributos' que se encuentra en la página web de la institución.

Esta Oficina Virtual ofrece numerosas posibilidades a los contribuyentes, desde pagar recibos con el DNI electrónico, hasta comprobar el detalle del recibo que se ha cargado a la cuenta, así como comprobar las parcelas que incluye el recibo de rústica, solo con poner la referencia del recibo y el DNI, y también obtener el documento de pago y consultar la situación de posibles embargos.

Los contribuyentes que dispongan de recibos no domiciliados, pueden abonarlos en Correos, o a los carteros rurales mediante giro postal, gracias al acuerdo entre Correos y la institución provincial.