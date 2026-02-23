Íscar preside la reunión con representantes de las Juntas de Cofradías y con alcaldes y concejales de las localidades que cuentan con este organismo. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid apostará por la innovación digital y la gastronomía para promocionar la Semana Santa, un periodo en el que las calles y plazas de la provincia se convierten "en el mayor museo de arte sacro del mundo".

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha mantenido esta mañana un encuentro de trabajo con representantes de las Juntas de Cofradías y con alcaldes y concejales de las once localidades que cuentan con Junta Local o Junta de Cofradías, con el objetivo de coordinar la estrategia de promoción de cara a estas fechas.

Durante su intervención, Conrado Íscar ha recordado que la Semana Santa de la provincia es una de las expresiones culturales y religiosas "más valiosas" del patrimonio vallisoletano, y ha destacado que "la Semana Santa de Valladolid es el momento del año en el que calles y plazas se convierten en el mayor museo de arte sacro del mundo".

El presidente ha destacado que, más allá de su valor artístico y religioso, la Semana Santa es un "motor de desarrollo rural y económico". "Este año, la Diputación refuerza su compromiso con la Pasión vallisoletana mediante más recursos, nuevas herramientas de promoción, renovación de materiales y una decidida apuesta por la innovación digital", ha añadido.

Dentro de este marco, la institución provincia continúa colaborando con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en las V Jornadas de Alimentos de Valladolid con Pasión, para fomentar la gastronomía local a través de menús elaborados con Alimentos de Valladolid y la entrega de sopas de ajo a los cofrades, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que combina cultura, tradición y sabor.

La provincia de Valladolid cuenta con tres Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional (la propia ciudad de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco), además de celebraciones como la Bajada del Ángel de Peñafiel, de Interés Turístico Nacional, y la Semana Santa de Tordesillas o el Viacrucis de Fresno el Viejo de Interés Turístico Regional.

Municipios como Alaejos, Cuenca de Campos, Nava del Rey, Olmedo, Villanueva de Duero o Villavicencio de los Caballeros ofrecen, también, "emotivas estampas que enriquecen el panorama cofrade vallisoletano".

PROMOCIÓN

Con el objetivo de dar visibilidad a todas las celebraciones, incluidas las de los municipios más pequeños, la Diputación de Valladolid ha diseñado una campaña de promoción que combina soportes tradicionales con nuevas herramientas de difusión.

Entre ellos, se reedita la Guía de Semana Santa, esta publicación recoge información de las celebraciones declaradas de interés turístico, así como de los municipios que cuentan con Junta Local o Junta de Cofradías, e incorpora sugerencias de visitas a recursos patrimoniales, culturales y enogastronómicos que enriquecen la experiencia del visitante, detalla a través de un comunicado.

Y la MiniGuía de Procesiones, en formato desplegable de bolsillo, en un "práctico formato" de bolsillo que incluirá los horarios de las procesiones y actos más representativos de la Semana Santa en la provincia.

Como novedad, un nuevo vídeo promocional, cuya grabación se realizó durante la Semana Santa del pasado año. Esta producción audiovisual refleja el potencial turístico de la provincia de Valladolid y la relevancia de sus actos procesionales, mostrando la calidad artística de las esculturas, el sentimiento de los cofrades, la religiosidad y el patrimonio cultural que envuelve cada celebración.

Cada secuencia ha sido "cuidadosamente planificada para capturar momentos clave y elementos representativos con un enfoque cinematográfico capaz de transmitir la atmósfera de recogimiento, tradición y espiritualidad".

El resultado es un relato visual "evocador" que subraya "no solo la grandeza de las procesiones, sino también la riqueza cultural, paisajística, histórica y gastronómica del territorio".

ALIMENTOS DE VALLADOLID

Uno de los ejes fundamentales de esta edición serán las V Jornadas Alimentos de Valladolid con Pasión, organizadas con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid para seguir promocionando los Alimentos de Valladolid durante la Semana Santa.

Las jornadas se celebrarán del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 y buscan impulsar el consumo de productos locales, beneficiando tanto a productores como a establecimientos hosteleros.

Los restaurantes adheridos ofrecerán un Menú Alimentos de Valladolid compuesto, como mínimo, por un entrante y un plato principal elaborados con productos de la marca, una tabla de quesos con al menos cuatro referencias amparadas, un dulce servido con el café y una propuesta de vino o cerveza también perteneciente a la marca. Podrán incluirse postres tradicionales de Semana Santa, como las torrijas, añade la información.

De forma complementaria, los comercios adheridos tendrán la oportunidad de promocionar sus elaboraciones típicas de estas fechas, facilitando al visitante la adquisición de productos tradicionales.

En colaboración con las Cofradías de Semana Santa, los establecimientos participantes elaborarán 200 sopas de ajo en formato tapa que se entregarán gratuitamente a los cofrades.

Estas consumiciones serán abonadas por la Asociación de Hostelería, que facilitará 200 tickets con el nombre de cada establecimiento a la Junta de Cofradías correspondiente para su distribución.

Por último, se editará una guía para disfrutar de las torrijas de Valladolid y provincia que se presenten al I Concurso Nacional 'La mejor torrija de España', impulsado por la institución provincial, cuyas inscripciones podrán realizarse hasta el 27 de febrero de 2026.

Esta guía recogerá los establecimientos participantes, detalles sobre sus propuestas y recomendaciones para que vecinos y visitantes puedan recorrer la ciudad y la provincia degustando las distintas versiones de uno de los dulces más emblemáticos de la Semana Santa.

PROGRAMA DE EXCURSIONES

La programación se completa con el programa de excursiones 'Semana Santa en la Provincia de Valladolid', que permitirá combinar la asistencia a procesiones declaradas de Interés Turístico con visitas patrimoniales y propuestas gastronómicas.

El Miércoles Santo se visitarán el Archivo General de Simancas y Tordesillas; el Jueves Santo la propuesta se centrará en Medina del Campo o, alternativamente, en Fresno el Viejo; el Viernes Santo la jornada tendrá como eje Medina de Rioseco con parada previa en Urueña; y el Domingo de Resurrección el recorrido concluirá en Peñafiel con la tradicional Bajada del Ángel y la visita a su castillo y al Museo Provincial del Vino.

El precio de las excursiones desde Valladolid será de 50 euros para socios del Club de Amigos de la Provincia y 55 euros para el público general, mientras que desde Madrid será de 85 euros, sin incluir alojamiento.

"Con este conjunto de acciones, la Diputación de Valladolid reafirma su apuesta por una promoción integral de la Semana Santa, invitando a vecinos y visitantes a vivir intensamente unas celebraciones que combinan espiritualidad, patrimonio, tradición y gastronomía, y que consolidan a la provincia como destino de referencia en estas fechas", finaliza la información.