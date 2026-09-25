Diputación de Valladolid aprueba dos mociones de PP y Vox para exigir al Gobierno "medidas extraordinarias" en Ceuta

El Pleno de la Diputación de Valladolid este viernes, 25 de septiembre. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes dos proposiciones, presentadas por los grupos Provincial Popular y Vox y debatidas de forma conjunta, relativas a la defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla en la que han exigido al Gobierno de España "medidas extraordinarias" ante la crisis migratoria ante los "graves acontecimientos".

En este marco, ambas mociones han salido adelante en votaciones separadas con distintos apoyos, la del PP ha contado con los votos a favor de los 'populares', Vox y Toma La Palabra (TLP) --tras aceptar el PP integrar las enmiendas de estos dos últimos grupos-- y ha contado con el único voto en contra del PSOE. Por otro lado, la iniciativa registrada por Vox ha sido aprobada con el apoyo del PP y de la propia formación, mientras que PSOE y TLP han votado en contra.

Asimismo, el portavoz del PP, Guzmán Gómez, ha manifestado el "apoyo" de la institución a la ciudad de Ceuta y ha aseverdo que la situación actual, tras el aumento de llegadas registrado en agosto, "no puede afrontarse con los recursos de la ciudad".

En esta línea, el diputado 'popular' ha exigido al Ejecutivo central que actúe para "garantizar la seguridad" de forma que ningún ciudadano "pueda sentirse solo", mientras ha insistido en que "la soberanía de España no es discutible" y que Ceuta y Melilla son parte "indiscutible" del país y que "la entrada ilegal no puede convertirse en una vía" habitual en el país.

En esta línea, Gómez ha reprochado al presidente del Gobierno la pérdida de respeto internacional hacia España y ha criticado un supuesto doble rasero, y se ha preguntado si la respuesta del Estado habría sido la misma si hubiera pasado "en el País Vasco o Cataluña".

El diputado 'popular' ha achacado la situación que vive la ciudad ceutí a que "no se respeta" el país por "la actitud del presidente del Gobierno", y ha llegado a cuestionar por qué España no "planta cara" a Marruecos "si es socio de Netanyahu y de Trump".

"En aras de buscar el consenso y la unanimidad", el PP ha aceptado en su texto las enmiendas de la oposición, las cuales rechazaban términos como "invasión", denominaciones que el PP ha insistida que tenían que estar presentes porque son realidades que "han pasado en Ceuta".

DEBATE SOBRE LA "INVASIÓN"

En este sentido, desde Vox, Luis Carlos Giménez, ha centrado su intervención en calificar la situación en la frontera de "invasión" y ha denunciado la "instrumentalización de los flujos migratorios" por parte de Marruecos, mientras ha alertado de que esto "pone en riesgo" a España y ha exigido que el Ejecutivo pase a "impedir la entrada ilegal".

El diputado de Vox ha criticado que desde Occidente exista una "guerra de conceptos" para "tratar de llamar a una invasión crisis migratoria".

Con este contexto, ha afirmado que quienes entran "vulneran todo tipo de leyes" y ha afirmado que los migrantes han portado "con pistolas o han intentado cazar delfines" y ha asegurando que llegan con una "mentalidad medieval".

Asimismo, ha tachado de "kafkiano" mandar al "ejército sin armas a mantener el orden", y ha logrado incorporar al texto del PP una enmienda para exigir que se investigue "hasta el final" una posible "omisión de actuaciones" por parte del Gobierno, al considerar que no han sabido actuar pese a que "claro que lo habían detectado".

Desde el grupo Toma La Palabra (TLP), el diputado Julio Pereda ha reclamado abordar el debate "desde la racionalidad", por ello, ha aclarado que, a su juicio, hay diferencia entre lo ocurrido y una "invasión" ya que "no han entrado armados", a lo que el PP ha contradecido con que si hubiese sido así se trataría de una "declaración de guerra". "Las personas migrantes no son el problema, son personas", ha concluido Pereda.

TLP ha apoyado el texto del PP tras lograr que se incluya una enmienda de modificación con varios puntos: instar al gobierno "a seguir haciendo"; un reconocimiento explícito a la labor humanitaria de ONG como Cruz Roja o CEAR; la exigencia de que la vigilancia fronteriza priorice "salvaguardar la vida"; y un reconocimiento a la "fortaleza de la ciudadanía ceutí", pero especialmente a aquellos "que han ayudado y manifestado de forma pacífica".

Así, Pereda ha recordado el número de fallecidos en la frontera y ha asegurado que la solidaridad "va más allá de armar la frontera", a su vez ha sentenciado que "defender Ceuta significa proteger a esos niños y niñas vulnerables aunque no tengan los ojos azules".

En esta línea, el portavoz de los socialisras, Francisco Ferreira, ha definido la situación como "una de las mayores crisis humanitarias de su historia reciente" y ha trasladado "toda" la solidaridad de su grupo a los ceutíes y a las administraciones que "continúan trabajando".

Ferreira ha pedido no dejarse llevar "por la crispación" frente a los discursos de odio y ha defendido que la respuesta del Gobierno de España ha sido "rápida y eficaz y aplicada a derecho".

Asimismo, el representante socialista ha condenado los ataques que sufren los migrantes y ha hecho un llamamiento a abordar la crisis desde la "unidad de acción entre administraciones", y ha reprochado al Partido Popular su actitud durante la crisis: "Mucha España y mucha bandera, pero cuando vienen estos problemas no tienen sentido de Estado".

Ferreira ha comparado el carácter sorpresivo de lo ocurrido en Ceuta con la borrasca Filomena, ya que "nunca había pasado y lo que tienen que hacer las administraciones es ser solidarios y colaborar" y, que igual que pasó con el fenómeno meteorológico, "ha desbordado a todos". Además, ha criticado que la solidaridad no puede ser selectiva: "No es normal que desde agosto se ofrezca acoger a 500 en la península y callados".

PROPOSICIÓN RECHAZADA

A continuación, en la sesión plenaria de este viernes se ha rechazado la proposición del Grupo Provincial Socialista que versaba sobre 'Meseta Ski' localizada en Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas.

La propuesta ha instado a proceder a la retirada de la todas las infraestructuras en desuso del proyecto que se ha convertido en una "agonía".

El portavoz de Vox ha reconocido que no actuar ante las instalaciones actuales "no es una opción", una postura que se ha acercado en mayor medida a la del diputado del PP David Esteban, quien ha destacado que las actuaciones se tienen que llevar a cabo con "responsabilidad, prudencia y de forma garantista".

VIVIENDA A MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES.

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad, con una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Provincial Popular, la proposición del Grupo Provincial TLP para impulsar la vivienda de protección pública en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

El acuerdo insta a la Junta de Castilla y León a "continuar desarrollando" un Plan específico de vivienda de protección pública para estos municipios, que establezca una prioridad específica para los de menos de 1.000 habitantes siempre que exista demanda solicitada, de prioridad al alquiler y preste especial atención a las necesidades habitacionales de la juventud, las familias, las personas con discapacidad y las víctimas de violencia de género y personas que quieran establecer o mantener su residencia habitual en estos municipios teniendo también en cuenta parámetros de renta y patrimonio.