La Diputación de Valladolid apuesta por "defender" la PAC, el "respeto" político y la prevención de incendios

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes todas las mociones presentadas, con las que han abordado asuntos "clave" para la provincia, como la defensa de la Política Agraria Común (PAC), la convivencia política, la regulación de la caza mayor y la prevención de incendios agrícolas y forestales.

En este marco, la primera moción, presentada por el Grupo Popular, ha instado a la Diputación a "defender la PAC y para apoyar a los agricultores y ganaderos de la provincia".

En este sentido, el diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David Esteban Rodríguez, ha destacado que este nuevo texto, propuesto por la Comisión Europea, "ha incendiado las alarmas en el campo de Castilla y León". "La PAC es fundamental para garantizar la estabilidad del sector agrario, proteger el medio rural y mantener la población en los municipios", ha aseverado.

En este sentido, Esteban ha explicado la postura "clara e inequívoca" de la Diputación con su apoyo al sector agrario y su rechazo ante las pérdidas de fondos destinados a esta política.

Asimismo, han instado a que esta nueva estructura debería orientarse a una agricultura profesional como "base fundamental sobre la que se articula el sector agrario de la Comunidad", además de pedir a la Unión Europea "cuantas medidas sean necesarias para que la PAC siga siendo un instrumento clave del desarrollo de los municipios y garantice la profesionalidad de un sector esencial para la sostenibilidad económica, social y territorial de nuestra Comunidad".

Por su parte, el diputado socialista Luis Javier Gómez Potente ha señalado que, a pesar de estar de acuerdo con la moción, ha recordado que esta situación se debe al trabajo del Partido Popular Europeo. "No vamos a permitir que ciertos gobiernos se salgan con la suya", ha aseverado el socialista.

La moción ha sido aprobada por todos los grupos, salvo Toma la Palabra (TLP), que se ha abstenido bajo la argumentación de que algunas medidas propuestas "no han abordado las necesidades del pequeño agricultor y las políticas medioambientales".

"Defendemos una PAC que premie las prácticas medioambientales saludables y el relevo generacional, con creación de empleo de calidad que garantice condiciones de vida dignas en el medio rural", ha afirmado el diputado de TLP, Julio Pereda Alquegui.

CONVIVENCIA POLÍTICA

Asimismo, la segunda moción, defendida por el PSOE, ha buscado "promover el respeto y la convivencia política en la provincia", de forma especial frente a discursos de "confrontación y crispación".

En este marco, el diputado socialista Francisco Ferreira Cunquero ha insistido en que "mantener un clima de respeto entre instituciones es clave para la democracia y para la confianza de la ciudadanía en sus representantes" y ha pedido al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, que "haga cumplir" la Constitución para que "no haya faltas de respeto".

Por su parte, Vox ha definido esta actitud como "victimista" y ha recriminado que se hiciera referencia directa al Gobierno de España en los apartados de la moción. "Seguiremos siendo amables con las personas y seguiremos siendo vehementes en el combate por las ideas", ha reafirmado el diputado.

Además, TLP ha expresado su desacuerdo con que se incluyera tan sólo a los partidos del PSOE y el PP en la moción cuando "son todos los que padecen este tipo de crispación".

Finalmente, se ha aprobado la moción con la enmienda presentada por TLP en la inclusión de todos los grupos y la modificación propuesta por el PP para no "instar" a Íscar, debido a que, según 'los populares', "hace ya su trabajo de forma correcta".

CAZA MAYOR

En la tercera moción, Vox ha propuesto aumentar las autorizaciones de captura de caza mayor basándose en "censos reales" de fauna y ha argumentado que "la caza contribuye a controlar la fauna, prevenir daños en la agricultura y reducir accidentes en carreteras".

Desde TLP, el diputado ha matizado que "no tiene sentido solucionar los problemas únicamente a tiros". "El desequilibrio de algunas especies es consecuencia de la mala planificación del territorio y la ausencia de depredadores naturales", ha afirmado el diputado.

Asimismo, el PSOE ha afirmado en que cualquier aumento de capturas debería realizarse "siempre bajo criterios técnicos y con censos rigurosos realizados por centros especializados".

La moción ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos, excepto de TLP, que ha votado en contra por considerar que "no se ha abordado la gestión global del ecosistema".

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La última moción, presentada por TLP, ha planteado medidas para "mejorar la prevención y extinción de incendios agrícolas y forestales". Pereda ha argumentado que muchos agricultores participan de forma "voluntaria" en la extinción de incendios, pero "carecen" de formación específica, por lo que es "necesario" dotarles de herramientas y conocimientos para "proteger su vida y su patrimonio".

En este sentido, Vox ha criticado que esta propuesta responsabiliza a los agricultores y ha defendido que "actúan desde hace siglos en estas labores y que las políticas actuales no siempre facilitan su trabajo".

Carlos Mangas, del PSOE, ha señalado que "la moción tiene un claro sentido pedagógico: prevenir incendios y enseñar a actuar correctamente ante emergencias, sin culpar a nadie". Desde el PP, se ha recordado que la Diputación ya colabora con los municipios en la elaboración de planes de actuación y que es "fundamental formar a alcaldes y concejales para que conozcan sus competencias".

Por último, tras aceptar varias enmiendas que han precisado competencias y matices técnicos, la moción ha sido aprobada por unanimidad.