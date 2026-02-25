Diputación de Valladolid culmina "con éxito" la segunda etapa del proyecto Erasmus+ para formar a mayores de 50 años

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha finalizado "con éxito" la segunda etapa del proyecto 'Adaptación del sistema educativo de personas adultas al siglo XXI', que está financiado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, y cuenta con una dotación total de 250.000 euros.

"Este ambicioso proyecto europeo tiene como objetivo dotar de nuevas herramientas y recursos al proceso de formación de personas adultas, especialmente mayores de 50 años, en el medio rural, promoviendo una educación más inclusiva, innovadora y adaptada a los retos del siglo XXI", detalla la institución provincial a través de un comunicado.

Durante la primera etapa del proyecto, que concluyó en julio de 2025, se recopilaron cuestionarios de alumnado, docentes y personal administrador que sirvieron como base para el desarrollo de esta segunda fase. Además, se identificaron experiencias innovadoras en las aulas de la provincia, como las clases de inglés con apoyo de Inteligencia Artificial en Santovenia de Pisuerga, los desayunos culturales en Villabrágima o el aprendizaje de inglés mediante aplicaciones móviles en Castro Monte.

También se desarrollaron intervenciones educativas en municipios como Matilla de los Caños, Velilla, Velliza, San Pelayo y Villafranca de Duero, así como un grupo telemático sobre mitología y simbolismo en el arte en Tudela de Duero, consolidando una red de aprendizaje activa y participativa en el medio rural.

Fruto del análisis de estas experiencias y del trabajo colaborativo con los socios internacionales, la Diputación ha concluido ahora la elaboración de la Guía de Entrenamiento, un documento que recoge las cinco mejores prácticas seleccionadas entre los seis países participantes en el proyecto, España (Diputación de Valladolid y Formative Footprint), Portugal (Empoderar), Bosnia (BRAVO), Alemania (IRM), Grecia (E-School) y Polonia (NOVA).

La Guía tiene como finalidad "modernizar la educación de personas adultas y hacerla más digital, creativa, inclusiva y socialmente participativa". El proyecto responde así a los "grandes desafíos" de la Europa contemporánea, como la transformación digital, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios y la necesidad de fomentar una mayor participación social.

El documento combina investigación, teoría y práctica, y se estructura en cuatro módulos temáticos centrados en: aprendizaje digital, creatividad, cooperación social e intergeneracional e inclusión, añade la institución provincial.

La guía actúa "como puente entre el conocimiento y la aplicación práctica", y ofrece a educadores y centros de formación "herramientas concretas para implementar soluciones innovadoras en sus aulas".

Con la finalización de esta segunda etapa, el proyecto avanza hacia una fase piloto y el fortalecimiento de la colaboración con centros de educación de personas adultas de toda Europa y consolida "una red internacional de intercambio de conocimiento y buenas prácticas".

"Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid reafirma su compromiso con la mejora continua de la educación de adultos en el medio rural, impulsando la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el acceso a nuevas tecnologías como pilares fundamentales del desarrollo territorial", finaliza.