La Diputación de Valladolid destina 120.520 euros a entidades sociales para programas de inclusión y atención en 2026

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid destina 120.520 euros a entidades sociales para desarrollar programas de inclusión, atención sanitaria, apoyo a las familias, memoria democrática y acompañamiento a personas vulnerables en la provincia durante 2026.

Precisamente, la institución provincial ha firmado diversos convenios de colaboración con distintas entidades sociales de la provincia con el objetivo de impulsar programas de inclusión, atención, prevención y sensibilización dirigidos a colectivos especialmente vulnerables.

A través de estas ayudas, la Diputación respalda iniciativas centradas en la población gitana, las personas migrantes, las víctimas del terrorismo, las familias en procesos de separación, las personas con diabetes y los niños con cáncer y sus familias, reforzando así su compromiso con el bienestar, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en el medio rural.

La institución provincial colaborará con la cantidad de 24.000 euros con la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre para el programa de 'Patología dual' y 'Atención directa a las familias que se encuentren afectadas por situaciones de violencia intrafamiliar'.

La fundación es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo de desarrollar acciones dirigidas a la atención de colectivos en riesgo de exclusión y/o especial vulnerabilidad tales como personas y familias afectadas por la drogodependencia y otras adicciones sociales, promoviendo su rehabilitación y reinserción social.

Para el cumplimiento de estos fines, la Fundación desarrolla, entre otros, un programa de Patología Dual, en nuestra provincia, además de un programa de atención directa para aquellas familias que se encuentran en situaciones de violencia intrafamiliar, dirigido a la conciliación, prevención, detección e intervención de estas situaciones.

La Diputación también abonará a la FSG la cantidad de 23.000 euros para colaborar en el desarrollo del Programa de intervención en el medio rural con población gitana y vulnerable.

La FSG es una entidad social intercultural, sin ánimo de lucro, que actúa por la promoción de la igualdad de oportunidades de la población gitana.

El programa cuenta con diferentes líneas de actuación como, por ejemplo, la apuesta educativa del alumnado y las familias en situación socioeducativa en Íscar y Tudela de Duero, o los itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para población gitana: 'ACCEDER'.

Además, se abonarán a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León la cantidad de 15.000 euros para colaborar en el desarrollo de un programa dirigido al reconocimiento y la protección integral de las víctimas del terrorismo en la provincia.

El convenio contempla, entre otras actuaciones, la celebración de la III Jornada Autonómica sobre Terrorismo en Castilla y León, centrada en la memoria, el relato del terrorismo y la educación de las nuevas generaciones, así como el desarrollo del Proyecto Vitrales, destinado a reforzar la asistencia y el apoyo al movimiento asociativo de las víctimas mediante la organización y participación en actos, homenajes y actividades institucionales.

La Diputación también abonará a ACCEM Valladolid la cantidad de 11.000 euros para colaborar en el desarrollo de un programa de interpretación, formación e inclusión dirigido a personas migrantes residentes en la provincia.

El programa incluye tres líneas de actuación: un servicio de interpretación para facilitar el acceso de las personas migrantes a los servicios públicos, talleres de sensibilización sobre igualdad de trato y prevención de la discriminación y los matrimonios infantiles en centros educativos, y cursos de esfuerzo de integración para favorecer la inclusión social y apoyar los procesos de regularización administrativa.

OTROS CONVENIOS Y PROGRAMAS

La institución abonará 10.000 euros para la realización del programa 'Lucha contra la soledad no deseada en las personas ciegas de la provincia de Valladolid afiliadas a la ONCE'.

El objetivo del convenio es facilitar una atención integral que facilite la autonomía de las personas ciegas de Valladolid afiliadas a la organización, prestación de apoyos que necesiten para su participación en actividades comunitarias y la promoción de la comunicación, movilidad y accesibilidad en el entorno.

Asimismo, concederá a APROME la cantidad de 7.520,60 euros para colaborar en el desarrollo de los proyectos 'Punto de Encuentro Familiar para las familias de la provincia de Valladolid' y 'Adaptándonos. Dos casas, una familia'.

El convenio permitirá apoyar el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar de la provincia, facilitando las relaciones entre menores y sus familiares durante procesos de separación o divorcio, así como ofrecer formación y apoyo a padres y madres para reducir el impacto de estas situaciones en sus hijos y favorecer una convivencia familiar más saludable.

Se otorgarán a la Asociación Diabetes Valladolid (ADIVA) 7.000 euros para colaborar en el desarrollo del proyecto 'Aulas de diabetes en el medio rural: educar, acompañar y cuidar'.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes que residen en municipios de menos de 10.000 habitantes mediante actividades de educación, prevención y apoyo.

Entre las actuaciones previstas se incluyen talleres y charlas informativas, programas de hábitos saludables, apoyo psicológico, creación de grupos de acompañamiento y acciones para facilitar el acceso a recursos y servicios especializados.

La Diputación también abonará 5.000 euros a la Asociación Castellano Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud para la realización del proyecto de prevención y sensibilización para profesionales y jóvenes sobre protección a la infancia y la adolescencia 'Generando Buen Trato'.

La institución concederá a ASIES la cantidad de 3.500 euros para el desarrollo del programa 'Red de municipios de Valladolid: Hombres por la igualdad, año 2026'.

Por último, se abonará a la Asociación Niños Oncológicos de Valladolid Campanilla la cantidad de 2.500 euros para colaborar en el desarrollo de un programa de actividades dirigido a niños en procesos oncológicos y sus familias.

El convenio permitirá apoyar iniciativas de acompañamiento y sensibilización sobre el cáncer infantil mediante la organización de mercadillos, eventos y galas benéficas, marchas y torneos solidarios, así como charlas informativas y de concienciación en centros educativos de la provincia.