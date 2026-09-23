La Diputación de Valladolid destina ocho millones para municipios de la provincia a través de 353 actuaciones del Plan V

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha dado el visto bueno en la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios, presidida por la diputada Myriam Martín, a las actuaciones que se incluyen en el Plan V 2026 con 353 actuaciones por un importe total de ocho millones de euros.

Todas las actuaciones están financiadas al 100 por ciento por la institución provincial y se pueden destinar a obras municipales recogidas en la convocatoria aprobada para la formación del Plan Bienal de Cooperación 2026-2027; al suministro de equipamiento en edificios e instalaciones municipales, y a la adquisición de bienes inmuebles, como terrenos o edificios, con destino a usos o servicios públicos.

Entre las actuaciones más demandadas por los ayuntamientos se encuentran las obras de pavimentación y urbanización, con 88 actuaciones por un importe de 2.279.568 euros, lo que supone el 28,55 por ciento del total; las instalaciones deportivas, con 42 actuaciones por 1.144.190 euros, un 14,33 por ciento; el suministro de equipamientos en edificios y servicios municipales, con 49 actuaciones por 735.107 euros, que supone el 9,21 por ciento; y las obras de nueva construcción o reforma de ayuntamientos, centros culturales y de convivencia, con 30 actuaciones por 722.645 euros, 9,05 por ciento del total.

El Plan V, cuya primera edición se puso en marcha en 2020, tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico y social de la provincia, impulsando el apoyo a los municipios y favoreciendo la creación de empleo, la reactivación de la economía local y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

El reparto de los fondos se ha realizado mediante distintos módulos en función del tipo de entidad. Los municipios y las entidades locales menores han recibido un fijo de 11.000 euros más 32,85 euros por habitante, mientras que los núcleos separados cuentan con un fijo de 7.000 euros, al que se suman también 32,85 euros por habitante.

También este año como novedad se incluye que los ayuntamientos que presenten iniciativas por un importe igual o inferior a los 40.000 euros no han necesitado presentar proyecto técnico, para acelerar la tramitación y que los municipios puedan poner en marcha las obras a la mayor brevedad posible que son tan necesarias para los vecinos.