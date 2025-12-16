La Diputación de Valladolid estrena un portal de transparencia más accesible e intuitivo y que mejora su buscador

Presentación del nuevo portal de transparencia de la Diputación de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha puesto en marcha un nuevo portal de transparencia que pretende ser más accesible, intuitivo y atractivo, que además cuenta con un renovado motor de búsqueda que permite encontrar de manera más sencilla cualquier dato y consultarlo sin tener que realizar descarga alguna.

El portal trata de ser una "herramienta viva a servicio de la provincia" y cuenta con la característica de que ha sido desarrollado por los propios servicios de la Diputación, como ha destacado el presidente de la Institución, Conrado Íscar, quien ha presentado esta web acompañado por el diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David Esteban, y el delegado del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda.

El presidente de la Diputación ha destacado que esta herramienta responde al compromiso de la Diputación con la transparencia, la accesibilidad y el gobierno abierto."La transparencia es un pilar fundamental de la acción pública y, sobre todo, una muestra de respeto social hacia los ciudadanos, que a través de sus impuestos financian nuestra labor", ha apuntado Íscar.

En esta línea, ha explicado que la Diputación es una administración en la que la gestión pública debe ser "clara, comprensible y fácilmente auditable" por cualquier persona que así lo desee y, aunque el portal anterior cumplía adecuadamente su función, veían necesario dar un paso más.

El nuevo portal, accesible a través de la dirección www.portaldetransparencia.diputaciondevalladolid.es, nace con el objetivo de transformar la complejidad de la gestión institucional en información sencilla y accesible, de tal forma que en esta plataforma se reúna por primera vez en un único espacio toda la información esencial de la Diputación y evitando así que el usuario tenga que navegar entre distintos enlaces.

En este sentido, el presidente ha destacado que se ha trabajado para utilizar un lenguaje "claro y comprensible" y evitar los tecnicismos que a menudo dificultan la comprensión, así como una estructura de menús más atractiva y sencilla, basada en estructura de acordeón que permiten concentrar más información en menos páginas.

MEJORA DEL BUSCADOR

El nuevo portal incorpora además un buscador que mejora de forma notable la localización de contenidos concretos y uno de los aspectos más relevantes del nuevo Portal de Transparencia es la mejora en la visualización de los datos, fundamentalmente en materia de contratación, que pueden consultarse directamente sin necesidad de descargar archivos, manteniendo al mismo tiempo múltiples opciones de descarga en distintos formatos.

Asimismo, el diseño cumple los más altos estándares de accesibilidad y se adapta perfectamente a teléfonos móviles y tabletas, teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios acceden actualmente a la información a través de estos dispositivos. "Desde el primer momento nuestra intención fue que este nuevo portal se adaptara tanto a móviles como a tabletas", ha señalado el presidente.

La estética visual también ha sido cuidada especialmente, vinculando colores e imágenes al concepto de transparencia para hacer la navegación más agradable.

El presidente ha destacado el modo en que se ha desarrollado este proyecto y ha incidido en que todo el proceso de implementación se ha realizado con medios propios de la Diputación mediante el trabajo coordinado de las distintas áreas y servicios de la Institución bajo la coordinación del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto en estrecha colaboración con el Servicio de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica.

Por su parte, el diputado de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda, ha explicado que el Portal de Transparencia es un espacio vivo, que irá incorporando progresivamente nuevos contenidos, con un especial esfuerzo en aumentar los conjuntos de datos abiertos a disposición de la ciudadanía y en transformar la información a formatos reutilizables.

De la Viuda ha concretado que se ha buscado simplificar los menús en un mapa de contenidos que habréis con cinco menús con secciones en las que se puede encontrar todo lo que tiene que ver con la presidencia, con cartas de servicio, responsabilidad social y corporativa, etcétera.

MÁS ACCESIBLE

El diputado ha destacado la sección de información económica, que facilita el acceso a gráficos, subvenciones, convenios o proyectos europeos, así como el apartado de participación ciudadana, que integra nuevos mecanismos y es un punto de encuentro para el diálogo.

A todo ello se suma una sección de datos abiertos en el que se fomenta la reutilización de datos con la información procedente de la sociedad civil, desarrolladores o empresas que trabajan con la Diputación, así como otra sección de normativa "muy clara".

David de la Viuda ha señalado que de esta manera se pone fin a la dispersión que podía haber en el portal y lo que se persigue es la claridad y la transparencia.

"En definitiva, es una herramienta viva al servicio de la provincia", ha señalado el diputado, quien ha añadido que el portal es "la piedra angular" del proyecto de gobierno abierto, que se completa con la participación ciudadana y la colaboración "activa".

Para difundir la información, los ayuntamientos recibirán una figura de metacrilato con la imagen corporativa de la Diputación, basada en el icono de la ventana del Palacio de Pimentel, con un cógido QR que se podrá leer para acceder directamente al portal para que puedan usarlo secretarios, interventores, alcaldes o concejales.

También se hará llegar un llavero "ecosostenible" que podrá llevarse a cualquier parte que permitirá que, solo con acercarle al teléfono móvil, se pueda acceder al portal en cualquier momento.