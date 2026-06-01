Diputación de Valladolid y Farmacéuticos amplían su colaboración e incorporan el sistema personalizado de dosificación

Presentación del sistema personalizado de dispensación (SPD) en presencia de los presidentes de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y del Colegio de Farmacéuticos, Rafael Martínez Olmedo. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid y el Colegio de Farmacéuticos han renovado su convenio de colaboración para el mantenimiento de las oficinas de farmacia en el medio rural y han sumado al mismo la implantación del sistema personalizado de dosificación (SPD).

Este renovado acuerdo supone que la Institución provincial destinará 30.000 euros al apoyo a mantener las farmacias rurales con viabilidad económica comprometida (VEC) y extender el SPD a 48 de las 78 farmacias que se encuentran en el medio rural con el fin de mejorar la adherencia a los tratamientos de los pacientes.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid (COF), Rafael Martínez Olmedo, han rubricado el nuevo convenio, que contempla una cuantía de 130.000 euros para este año.

Conrado Íscar ha destacado que este año se da "un paso más" que considera "bastante importante" al incorporar el sistema personalizado de dosificación, que se extiende a las farmacias en municipios de menos de 20.000 habitantes.

"Es un paso para ayudar en este caso a las farmacias pero también muy importante para ayudar a los pacientes y a sus familias", ha señalado el presidente de la Diputación, que ha recordado que 78 de las 279 farmacias de la provincia están en el medio rural.

APOYO A LA POBLACIÓN

A este respecto, ha incidido en que su "cercanía" y "acompañamiento", junto con esa "receta a la carta" que hacen a los vecinos, hace posible que las personas que viven en el mundo rural "se mantengan cada vez más tiempo en sus casas" y puedan llevar una vida acorde a las patologías que padecen.

Íscar ha explicado que la Diputación quería desde hace tiempo poner en marcha el SPD, ya implantado en otras provincias de la Comunidad, algo que ha afirmado es "muy importante" y ha puesto en valor la figura del "boticario" de cada pueblo, un agente "sanitario, social y educador".

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid ha apuntado la importancia que tiene este sistema sobre todo para los mayores residentes en los pueblos que están polimedicados, es decir, que toman más de tres o cuatro medicamentos.

Además, ha adelantado que el Colegio tiene planeado realizar un estudio que "dé fe" y "pruebas" de que esto funciona y mejora la salud de los pacientes y poder dar continuidad al apoyo al sistema con la tranquilidad de saber que se hace algo bueno por la gente.

"Esto es lo fundamental, trabajar que las instituciones se entiendan para que los pacientes, para que los ciudadanos, en este caso de los pueblos de Valladolid, tengan la mejor asistencia sanitaria posible", ha añadido Martínez Olmedo, quien ha concretado que inicialmente se han adherido a este sistema 48 farmacias y se proporcionará este servicio a 280 personas, pero se ha mostrado convencido de que en el futuro se sumarán más oficinas de farmacia.

SISTEMA PERSONALIZADO

El sistema personalizado de dosificación (SPD) permitirá que los pacientes reciban la medicación prescrita por su médico preparada semanalmente por la oficina de farmacia bajo la supervisión y verificación del profesional farmacéutico mediante dispositivos tipo blíster organizados según las tomas diarias correspondientes.

La iniciativa está especialmente dirigida a pacientes polimedicados, personas mayores que viven solas o ciudadanos con dificultades físicas, psíquicas o sensoriales para organizar correctamente su medicación.

Por otro lado, el convenio mantiene la aportación anual de 30.000 euros de la Diputación destinada al sostenimiento de las oficinas de farmacia rurales en situación de viabilidad económica comprometida.

Esta iniciativa responde a una realidad demográfica especialmente relevante en Castilla y León, donde las personas mayores de 65 años representan cerca del 25 por ciento de la población y el envejecimiento progresivo incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas y el consumo de medicamentos.

En este contexto, ambas instituciones subrayan la importancia estratégica de la red farmacéutica rural como servicio esencial para garantizar la igualdad en el acceso a los medicamentos y contribuir a fijar población en el territorio. Actualmente, la provincia de Valladolid cuenta con 279 oficinas de farmacia distribuidas por toda la provincia, de las que 78 se encuentran en el medio rural. Más del 99 por ciento de la población dispone de una farmacia en su localidad de residencia.

El convenio permitirá actuar específicamente sobre 16 farmacias rurales calificadas como de viabilidad económica comprometida y apoyar además a 48 oficinas de farmacia rurales adheridas al programa sistema personalizado de dosificación.