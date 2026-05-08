La Diputación de Valladolid impulsa una nueva edición de Paseos Saludables abiertos a participantes de toda la provincia

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Valladolid ha organizado una nueva edición de los Paseos Saludables, una iniciativa enmarcada en su Programa de Envejecimiento Activo y Saludable, cuyas rutas acogerán este año Bolaños de Campos y San Miguel del Arroyo y estarán abierto a participantes de toda la provincia.

En el primer paseo han estado presentes el diputado de los Servicios de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alonso Romo Martín, el alcalde de Bolaños de Campos, Alberto Callejo y el alcalde de Villalán de Campos, Ignacio Sánchez, además de otras autoridades de la zona.

Esta actividad busca fomentar el ejercicio físico, promover hábitos de vida saludables, fortalecer las relaciones sociales y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la provincia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Para este año, se han programado dos Paseos el 8 y el 21 de mayo en Bolaños de Campos y San Miguel del Arroyo, respectivamente, según ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Ya durante la tarde las personas participantes van a visitar también la Iglesia de San Miguel, la Iglesia de Santa María, el Rollo Jurisdiccional y la Granja San José Bolaños.

En esta jornada participan vecinos de Matapozuelos, Villanueva de Duero, Villacid de Campos, Valoria la Buena, San Martín de Valvení, Cabezón de Pisuerga, Cigales, Valdunquillo, Valladolid, Villalón de Campos, Boecillo y Castroverde de Campos.

El segundo paseo se celebrará el 21 de mayo de 2026, con salida desde la Plaza Mayor de San Miguel del Arroyo, una ruta que tiene una longitud principal de ocho kilómetros, con una alternativa de tres kilómetros para quienes prefieran una caminata más breve.

A lo largo de la tarde también podremos visitar la Iglesia de San Miguel Arcángel y la Iglesia de San Esteban, además de disfrutar de un repicar de campanas.

El día terminará con la actuación musical del dúo "FAN con Nata" Las rutas de ambos paseos son de baja dificultad y están abiertas a personas de todas las edades y de cualquier municipio de la provincia.

Las inscripciones se realizan in situ el mismo día del paseo, entre las 10.00 y las 11.00 horas.

COMPONENTE SOCIAL

Los Paseos Saludables no solo promueven el ejercicio físico, sino que también destacan por su componente social. En cada recorrido, la organización cuenta con el apoyo de grupos de voluntarios locales, asociaciones de vecinos y autoridades municipales, quienes colaboran en la logística, diseño de rutas y actividades complementarias.

La Diputación facilita el transporte a los grupos de Envejecimiento Activo y Saludable mediante dos autocares por paseo, permitiendo la participación de personas de las diferentes Zonas de Acción Social de la provincia.

Además, durante las jornadas se instala un puesto para la difusión y venta de productos del Taller Ocupacional de Cigales.

Los Paseos se desarrollaron por primera vez en 2014, y desde esta fecha se han realizado 19 Paseos por distintos municipios de la provincia, con una participación aproximada de 3.300 personas (en torno a 200 personas por Paseo); consolidándose como una iniciativa fundamental para el bienestar físico, emocional y social de los habitantes de la provincia de Valladolid.