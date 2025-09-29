La Diputación de Valladolid incrementa en 1,5 millones su Plan de Vivienda, hasta 4,6

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta el Plan de Vivienda de la Diputación. - EUROPA PRESS

Incrementa el gasto un 219% y con los nuevos fondos podrán atenderse 28 peticiones de ayuntamientos que se tuvieron que denegar

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha incrementado en 1.500.000 euros la aportación anual a su Plan de Vivienda y alcanza los 4.660.000 euros, lo que supone un incremento del 219 por ciento en comparación con los 1.460.000 euros previstos inicialmente en el presupuesto.

Conrado Íscar ha señalado que la primera convocatoria del Plan, realizada en mayo, con 3,1 millones, la Diputación se vio obligada a desestimar 28 peticiones ante la "aluvión" de solicitudes realizadas por parte de los ayuntamientos, lo que "demuestra a las claras la importancia que tiene la vivienda" para los ayuntamientos.

Ahora, con este incremento de 1,5 millones, la Diputación va a realizar una convocatoria complementaria para satisfacer todas esas solicitudes y, además, abrir la posibilidad de que otros ayuntamientos se adhieran a la misma.

Íscar ha apuntado que la Diputación recibió 76 solicitudes a las distintas líneas, pertenecientes a 54 ayuntamientos y ahora, con esta nueva ampliación de fondos, todas ellas van a quedar cubiertas.

La Diputación, ante la falta de vivienda y la carencia de suelo urbanizable para la construcción de que impide el asentamiento de nuevos habitantes en el medio rural de Valladolid, creó el Plan de Vivienda con un presupuesto inicial para este año que contaba con una partida de 1.460.000 euros. En el mes de abril se sumaron 1.700.000 euros destinados a todas las líneas, hasta alcanzar un total de 3.160.000 euros.

Ahora, el equipo de Gobierno ha incrementado de nuevo el presupuesto con 1.500.000 euros para los ayuntamientos y entidades locales menores y llega así a los 4.660.000 euros.

PROGRAMA REHABITARE

Además, la Diputación de Valladolid destinará este año otros 104.000 euros a la construcción de viviendas gracias al convenio suscrito con la Junta de Castilla y León para el programa Rehabitare. Mediante este acuerdo, ambas administraciones aportarán 832.000 euros en materia de vivienda durante los próximos cuatro años.

De esta forma, en materia de vivienda la Institución provincial destinará 4.764.000 euros, prácticamente cinco millones. "En política de vivienda no vamos a dejar a nadie atrás", ha asegurado el presidente de la Diputación.

Con este incremento de 1.500.000 euros, la Diputación va a realizar una convocatoria extraordinaria o complementaria que tendrá por objetivo dar satisfacción a todas las solicitudes que se produzcan, así como a aquellas que no pudieron ser atendidas por falta de crédito en la anterior convocatoria.

Las ayudas que contempla este Plan de Vivienda se dividen en dos bloques, una primera línea de subvenciones destinada a los Ayuntamientos, mientras que la segunda tiene como objeto colaborar con las Personas que desean asentarse en el medio rural.

En concreto, para los ayuntamientos y entidades locales menores existen cuatro líneas de ayuda con un montante de 2.006.000 euros que ahora se incrementa en 1.500.000 y llega a los 3.506.000.

Una primera línea tiene por objeto financiar la adquisición de vivienda con destino al alquiler, con un máximo de 25.000 por cada ayuda concedida; otra de las subvenciones se dirige a la construcción de vivienda con destino al alquiler y supone una línea novedosa, ya que los ayuntamientos podrán optar a una cuantía de hasta 150.000 euros para edificar una vivienda en su pueblo y ayudar, de esta forma, a una familia a asentarse en el medio rural.

REFORMAS

La tercera de las colaboraciones para municipios va destinada a la reforma de una vivienda de propiedad municipal con destino al alquiler, con una cuantía máxima subvencionable de 40.000 euros, mientras que la última tiene por objeto la adquisición de solares para la construcción de nuevas casas para el alquiler, que no podrá superar la cantidad de 60.000 euros para cada entidad local.

El segundo de los bloques de este Plan va destinado a las personas, con las siguientes líneas de actuación y contempla una primera línea para alquiler de vivienda para personas mayores de 37 años, con una ayuda anual de 3.500 euros, con carácter general, y 4.000 euros en el caso de viviendas en alquiler en municipios con una población inferior a 2.000 habitantes.

Por otro lado, se contemplan ayudas para la rehabilitación de viviendas para personas mayores de 37 años. Así, aquellas personas que obtengan esta ayuda podrán recibir un máximo de 3.500 euros en el caso de reformas dentro de su hogar o de 3.000 para sufragar gastos de compra de material. Esta ayuda va destinada únicamente a los municipios con un censo inferior a los 2.000 vecinos.

En cuanto a la vivienda joven (también hasta 37 años), se contemplan otras cuatro líneas de actuación, una que contempla subvenciones para financiar los honorarios técnicos de redacción de proyectos y dirección facultativa de 2024 para construcción o rehabilitación y otra con ayudas para financiar cantidades relativas a las cuotas ordinarias pagadas en el año 2025 de los préstamos concertados para la adquisición de viviendas en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

Asimismo, la tercera articula subvenciones como apoyo económico para el pago de alquiler de la vivienda en municipios de menos de 20.000 habitantes y la última ayudas como apoyo a la financiación de obras de reforma en 2025 que no precisen proyecto técnico.

Esta última línea va destinada a fomentar la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, la conservación, la mejora de la seguridad y la accesibilidad. Todas estas líneas tienen plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2025.

OTRAS MEDIDAS

Además, la Diputación mantiene otras líneas de apoyo en materia de vivienda como el programa Rehabitare, que tiene el objetivo de incrementar el parque público de viviendas a través de la recuperación de aquellas viviendas o inmuebles de titularidad municipal que en la actualidad se encuentran abandonados y cuya rehabilitación resulta interesante para el desarrollo del medio rural.

Por otra parte, la Diputación mantiene un protocolo de colaboración con la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, para reforzar la oferta de vivienda pública en venta para jóvenes, para lo que se facilita la construcción de viviendas de protección pública, apoya su adquisición por parte de demandantes jóvenes, de forma que se fomente su permanencia y arraigo en estos municipios.

Ambas administraciones bonifican con un 10 por ciento cada una el precio de dichas viviendas respecto al precio fijado en cada momento en la normativa de vivienda de promoción pública, siempre que los adquirentes de estas viviendas cumplan las condiciones de acceso a una vivienda de protección pública y tengan una edad inferior a 36 años.

Para este fin, la Diputación ha remitido una carta a todos los Ayuntamientos de la provincia el pasado 8 de abril al objeto de que conocieran los requerimientos de este programa en condiciones de igualdad y estimasen si podían estar interesados en este proyecto. Como consecuencia, se han presentado solicitudes desde algunos ayuntamientos para la construcción en su término municipal de vivienda pública en venta, un total de 18 a la Diputación y también se han formalizado solicitudes de otros doce municipios a Somacyl, con un total de 30 presentadas.